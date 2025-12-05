VIDEO: Eltonius efter andra raka hemmasegern

Annons:
Pontus Eltonius var tillbaka i målet när Vimmerby Hockey fick med sig två välbehövliga poäng mot Modo.
Foto: Rickard Johnston
Pontus Eltonius var tillbaka mellan stolparna efter att ha vilat mot Karlskoga och blev en vinnare mot Modo. Målvakten spikade igen när det behövdes som mest i gästernas forcering.
Här kan du höra vad Pontus Eltonius har att säga efter Vimmerby Hockeys andra raka förlängningsseger på hemmais.
Rickard Johnston
rickard.johnston@dagensvimmerby.se
076 616 56 14
