05 december 2025
VIDEO: Eltonius efter andra raka hemmasegern

Pontus Eltonius var tillbaka i målet när Vimmerby Hockey fick med sig två välbehövliga poäng mot Modo. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 05 december 2025 22.27

Pontus Eltonius var tillbaka mellan stolparna efter att ha vilat mot Karlskoga och blev en vinnare mot Modo. Målvakten spikade igen när det behövdes som mest i gästernas forcering.

Här kan du höra vad Pontus Eltonius har att säga efter Vimmerby Hockeys andra raka förlängningsseger på hemmais.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Kommentera

