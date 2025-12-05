VIDEO: Eltonius efter andra raka hemmasegern

Pontus Eltonius var tillbaka i målet när Vimmerby Hockey fick med sig två välbehövliga poäng mot Modo. Foto: Rickard Johnston

Pontus Eltonius var tillbaka mellan stolparna efter att ha vilat mot Karlskoga och blev en vinnare mot Modo. Målvakten spikade igen när det behövdes som mest i gästernas forcering.