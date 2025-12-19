TUNGT AVBRÄCK FÖR VH – NYCKELSPELAREN SJUK

Pontus Eltonius är sjuk och ersätts av Hugo Laring i kvällens match mot Kalmar HC. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey tvingas klara sig utan Pontus Eltonius i kvällens match mot Kalmar HC. Målvakten är sjuk och istället kliver Hugo Laring in mellan stolparna med Claes Endre som backup. – Det är viktigt att vi kommer ut och spelar vår identitet och gör det vi är bra på, säger Eric Karlsson.

Pontus Eltonius har storspelat i de senaste matcherna och varit en given nummer ett i Vimmerby Hockeys mål när Robin Christoffersson varit tillbaka i Leksand.

Mot Kalmar HC saknas Eltonius på grund av sjukdom och ersätts av Hugo Laring. 19-åringen som lånats in från Frölunda har tidigare gjort en match i VH-tröjan. Då blev det förlust borta mot Karlskoga med 2-4.

– Kalmar är ett väldigt bra hockeylag med åtta raka segrar. Vi måste vara aggressiva och styra matchens tempo med pucken. Det fysiska spelet kommer bli viktigt och vi kommer vilja sätta en fysisk prägel på matchen, säger tränaren Eric Karlsson.

Fornåå Svensson och Ekefjärd tillbaka

På pluskontot är Filip Fornåå Svensson tillbaka efter sin underkroppsskada som har hållit honom borta i flera veckor. Fornåå Svensson såg pigg ut under torsdagens frivilliga träning och blir ett viktigt tillskott i VH:s offensiv. Han kommer spela tillsammans med Elliot Ekefjärd, som är tillbaka efter avstängning, med Isac Andersson som center.

Det innebär att Adam Petersson är extraforward och Martin Pärna lämnas utanför truppen. Claes Endre kliver in som backup till Hugo Laring.