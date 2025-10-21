VH-tränaren inför Smålandsderbyt: "Oskarshamn har pressen på sig"

Elva poäng på tio matcher. Tre segrar, fem förluster och två övertidsförluster. Vimmerby Hockey och IK Oskarshamn har exakt samma resultatrad i tabellen inför Smålandsderbyt. – De har nog förväntat sig att de ska ligga högre upp, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Efter två raka trepoängare kammade Vimmerby Hockey noll i bortamatchen mot Östersunds IK senast. Samtidigt förlorade IK Oskarshamn sin andra raka match efter 1-4 mot Karlskoga.

– Vi gör en kollektivt svag insats. Vårt spel bygger mycket på skridskoåkning, kamp och en vilja att vara delaktig. Jag tycker inte att vi når upp till den nivån som vi haft tidigare. Vi har varit sura över det och analyserat vad som gick fel och har nu två bra träningar bakom oss. Vad som definierar oss är inte förlusten mot Östersund utan hur vi studsar tillbaka, säger Eric Karlsson.

"Aggressivt och framåtlutat lag"

VH-tränaren ser fram säsongens fjärde Smålandsderby.

– Det ska bli jättekul. Oskarshamn är ett aggressivt och framåtlutat lag som överbelastar över hela isen. Vi förväntar oss att de kommer ut hårt och spelar fysiskt med fart och fläkt. För vår del handlar det mycket om hur vi flyttar pucken nerifrån. Vi behöver utmana dem i djupled och åka in i ytorna.

Inför matchen står tre lag på elva poäng i tabellen: Oskarshamn, Södertälje och Vimmerby. Men medan SSK och VH båda har minus åtta i målskillnad sticker Oskarshamn ut med sex plusmål. Till stor del tack vare storsegrarna mot Modo (8-0) och Almtuna (6-1). Lagets finska stjärna Teemu Lepaus har svarat för 14 poäng på tio matcher och är trea i poängligan.

– De har nog förväntat sig att de ska ligga högre upp i tabellen. IK Oskarshamn behöver slå lag som Vimmerby Hockey på hemmais och har pressen på sig. Vi ska komma ut och spänna musklerna och vi vet att vi kan utmana alla lag, säger VH-tränaren.

Eltonius startar

Inlånade Kevin Israelsson vilar med en känning i överkroppen medan Pontus Eltonius är helt återställd och får förtroendet mellan stolparna.

– Det är grymt av ”Robban” att hoppa in och göra två riktigt bra matcher och det känns härligt att ha två bra målvakter tillgängliga.