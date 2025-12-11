11 december 2025
Lagbygget redan igång – han är klar för nästa säsong

William Alftberg är klar för Vimmerby Hockey. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 11 december 2025 13.08

Halvvägs in på Hockeyallsvenskan har Vimmerby Hockey gjort sin första förlängning. Wlliam Alftberg kommer göra en femte säsong i föreningen.

25-årige William Alftberg, som gjort SHL-matcher för Brynäs, kom till Vimmerby Hockey från Nybro Vikings inför säsongen 2022-23. 

Därefter har han blivit kvar. Nu har han också skrivit på för en femte säsong med VH.

"Med 169 matcher i tigerränderna är vår nummer 27 en pålitlig kugge med stort hjärta för både laget och klubben", skriver VH apropo förlängningen. 

Under rubriken "lagbygget 2026/27 startar nu" presenterar man en stabil och allroundskicklig back, skriver VH.

– William är en lagspelare ut i fingerspetsarna, han betyder mycket för gruppen – känns riktigt kul att få starta lagbygget med honom. Han jobbar alltid hårt och har gett mycket av sig själv i snart fyra säsonger tillsammans med oss, säger sportchefen Pelle Johansson.

