Borta i en månad – då klev Alftberg in och blev en av hjältarna

Efter sin månads långa frånvaro var William Alftberg tillbaka lagom till matchen mot Södertälje.

Den 28 januari skadade sig William Alftberg. När Oskar Lindgren fick kasta in handduken inför matchen mot Södertälje SK var Alftberg plötsligt tillbaka. – Det är snabba puckar, garvar han efter det säkrade kontraktet.

Borta mot Björklöven, i slutet av januari, såg William Alftberg ut att skada sig illa efter en otäck situation i sarghörnet. På reprisbilderna såg man hur foten vek sig rejält.

Den viktige backen har inte funnits med på en dryg månad, men när Oskar Lindgren åkte på en skada på morgonvärmningen inför matchen mot SSK stod William Alftberg.

Men var han redo för spel?

Uppenbarligen var han det och han blev en av hjältarna när Vimmerby ordnade en tredje säsong i Hockeyallsvenskan.

– Det är snabba puckar. Kul att vara med och bidra, säger han själv efter firandet.

Hur var det för dig då?

– När man väl kommer in i det känns det bra. Då tänker man inte så mycket. Så det var inga konstigheter.

Men du har väl knappt tränat med laget?

– Jag var med på lite morgonvärmningar förra veckan, men det har varit snabba puckar.

"Bättre spelgrund"

Alftberg är en av få som redan är kontrakterade över nästa säsong. Inte undra på att han njöt över att det med säkerhet blir hockeyallsvenskt spel då också.

– Det är en lättnad. Nu kan man slappna av lite mer än vad man har gjort de senaste veckorna. Det är jobbigt att sitta bredvid och kolla, det är det allra jobbigaste. Jag är stolt över vilket bra jobb laget har gjort de senaste veckorna.

Själv hängde han inte med något särskilt i Västerås match borta mot Mora.

– Det var nog olika från olika personer, men jag hade inte så stor koll. Jag hörde publiken jubla ibland och då fattade man att det hände grejer.

Den här säsongen klarar ni kontraktet mycket klarare än förra året. Hur känner du för det?

– Det är skönt att slippa kvalet. Vi har haft en bra grupp i år, varit med i fler matcher och haft en bättre spelgrund. Vi är värda det här och vi är värda att vara klara tidigare. Det är en otroligt skön känsla.