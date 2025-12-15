NYBRO KOMMUN NOBBAR KRISKLUBBEN: INGA MER PENGAR

Kommunen kommer inte rädda Nybro Vikings från dess ekonomiska jättekris. I dag gav de sju eniga partierna beskedet att det inte blir mer pengar till klubben. Dock garanterar man att säkra ungdomshockeyn om föreningen går under. Foto: Bildbyrån

Nybro Vikings vädjan till kommunen om fyra miljoner kronor och att rädda klubbens existens får nobben. I ett gemensamt svar från de sju partierna gavs i dag besked att inga ytterligare pengar kommer skjutas till. Däremot garanterar kommunen att säkerställa ungdomsverksamheten om föreningen går under.

I slutet av augusti larmade Nybro Vikings om en ekonomisk totalkatastrof och berättade att man var tvungen att få in ”3 miljoner innan slutet av säsongen” för att säkra föreningens långsiktiga överlevnad.

Drygt två månader senare skickade klubben ut ett pressmeddelande om att ”den akuta ekonomiska krisen nu är avvärjd” och att man ”framgångsrikt lyckats säkra likviditeten för den aktuella säsongen” och nyligen berättade man att man hade lyckats få in 1,2 av de 3 nödvändiga miljonerna.

Därför kom onsdagens besked till Barometern, att man nu ”snabbt måste få in fyra miljoner kronor för att säkra föreningens existens", som en total bomb.

Under de dagar som har gått sedan dess har klubben varit tydlig i sin kommunikation; det handlar om hela föreningen som ryker, inklusive all ungdomsverksamhet.

”Final call”

Situationen beskrivs som akut och alarmerande, eller som föreningens ordförande Magnus Krantz sa till Barometern i onsdags: ”Det är final call. Om Nybro Vikings ska kunna finnas kvar som förening behöver vi få in de här pengarna.”

De senaste dagarna har man vädjat till såväl supportrar (som har samlat in en hel del pengar) och sponsorer, men framför allt har man ställt sitt hopp till att Nybro kommun ska rädda föreningen.

I förra veckan lämnade Nybro Vikings styrelse en förfrågan till kommunen gällande ett ekonomiskt stöd på fyra miljoner kronor i kontanta medel. ”Detta för att säkerställa föreningens ekonomiska situation och fortlevnad”.

Under måndagen kom det gemensamma och eniga svaret från samtliga gruppledare för de sju fullmäktigepartierna; det blir inga mer pengar till Nybro Vikings.

”Inte hållbart”

Däremot garanterar kommunen att säkerställa ungdomshockeyns fortlevnad i det fall föreningen inte klarar den ekonomiska situationen. Man vill också ha en fortsatt diskussion med Nybro Vikings för att se på hur kommunen kan bidra på annat sätt samt följa upp situationen när ”övriga möjliga lösningar hanterats”.

Som skäl för sitt beslut anger kommunen bland annat att man själv befinner sig i ett mycket pressat ekonomiskt läge med stora underskott, hot om skolneddragningar, varsel inom förskolan, personalneddragningar inom samtliga förvaltningar samt stora förändringar inom omsorgen.

”Att kommunen då samtidigt förväntas ta huvudansvaret för att lösa en förenings ekonomi är inte hållbart”, skriver man i ett pressmeddelande som är undertecknat av samtliga sju partiers gruppledare.

Sponsrar med 700 000 kronor

Gruppledarna påtalar också som skäl att kommunkoncernen redan i dag sponsrar föreningen varje år med drygt 700 000 kronor samt att man subventionerar hyran av arenan kraftigt. Av arenans årliga kostnader på cirka 6 miljoner kronor betalar klubben omkring 600 000 kronor i hyra.

”Förutom dessa årliga insatser beslutade ett av våra bolag i somras att hjälpa föreningen i deras situation genom att köpa jumbotronen för 500 000 kronor”, skriver man i pressmeddelandet.

Vidare oroar sig politikerna över transparensen i kommunikationen från föreningen, där man menar att det officiellt inte presenteras var problematiken i ekonomin ligger.

Det som dock oroar de politiska partierna allra mest är hur ungdomsverksamheten drabbas av kostnaderna som elitverksamheten har dragit på sig.

”Att föreningen har en gemensam ekonomi inom både elit- och ungdomsverksamhet skapar en otrygghet för ungdomsverksamheten framåt även om föreningen klarar denna situation, skriver man.