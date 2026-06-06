SSL-spelaren öppnar dörren på glänt för VIBK-återkomst

Jesper Alm känner att det var dags att lämna SSL-klubben Linköping som han har tillhört i tolv säsonger. Det finns en dialog med moderklubben Vimmerby IBK, men han har just nu ingen aning om innebandyframtiden ser ut. Foto: Bildbyrån

Tolv år har gått sedan Jesper Alm lämnade Vimmerby IBK och gick till SSL-klubben Linköping. En återkomst till moderklubben kan tänkas omöjlig, men det finns en chans. – De har hört av sig och vi har pratat, säger den mångårige SSL-spelaren från Vimmerby.

31-årige innebandyspelaren Jesper Alm från Vimmerby har haft en permanent plats i SSL-klubben Linköpings trupp sedan han anslöt från moderklubben Vimmerby IBK inför säsongen 2014/2025.

Efter tolv raka säsonger och totalt 350 matcher i den östgötska klubbens tröja kom beskedet att han tackar för sig under torsdagen.

– Tolv år, ja. Det är minst sagt ett bra tag, säger Jesper Alm i en intervju med vår tidning.

Hur vill du beskriva åren som du har haft i Linköping?

– Det har varit väldigt bra och jag har trivts. Med det sagt har det varit mycket upp och mycket ner, vilket det naturligtvis är under så här många år. Jag har trivts bra och framför allt tyckt om spelarna i laget och folket runt om i föreningen. Det är lite vemodigt, men nu är det slut, säger Jesper Alm.

"Skönt att vara borta från innebandyn"

Jesper Alm har i dagsläget svårt att ge svar på frågan om innebandykarriären är helt slut eller om den är slut i Linköping och att den blir en fortsättning på annat håll.

– Jag vet faktiskt inte själv. Det är just nu skönt att vara borta från innebandyn som har varit fokus ett i mitt liv i väldigt många år. Någonstans är det ganska skönt att inte vara upptagen sex dagar i veckan året runt och jag vet inte alls vad jag kommer känna efter sommaren eller framåt hösten. Vi får se om jag har gjort det sista på en innebandyplan eller om det kan bli något annat. Vi får se, säger Jesper Alm.

Fortsatt spel på elitnivå är inte särskilt troligt.

– Jag har väldigt svårt att se att det ska bli spel på en högre nivå och att jag ska flytta någonstans för innebandyn. Den har tagit upp så mycket tid av mitt liv att jag nu känner att jag är klar med att resa runt för den.

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Alms ord om att återvända till VIBK

Ett lag som gärna hade fått in Jesper Alm i truppen är av förklarliga skäl moderklubben Vimmerby IBK i division 2. Det finns sedan flera år tillbaka en upprättad dialog mellan parterna.

– Vi har pratat lite varje år. De har hört av sig och undrat hur det blir med allting. Även nu finns det intresset och jag har pratat dem. Jag har sagt i princip det jag säger till dig – just nu vet jag inte ens själv hur framtiden ser ut. Jag har inte kunnat lämna något besked till någon än. Det jag kan säga är att de har hört av sig, att vi har pratat och att vi får se vad det blir av det hela.

Om det skulle bli spel i VIBK nästa säsong talar det mesta för att det blir pendling mellan Linköping och Vimmerby.

– Jag ska säga att jag inte har tänkt på det. Just nu tror jag inte att jag kommer flytta till Vimmerby inom en överskådlig framtid, men om det skulle bli spel i VIBK handlar det om att pendla. Med det sagt vet jag inte. Vi har hörts, men jag vet inte ens själv just nu. Det är svårt att lämna något slags besked åt något håll.

Finns det någon deadline för ditt besked?

– För att det ska vara schysst mot VIBK så vill man i så fall köra igång när säsongen börjar, men just nu vet jag inte. Suget kanske inte finns i augusti, men det kanske kommer i november-december. Det kommer finnas en dialog mellan oss men även de vet att jag inte kan ge ett besked för att jag själv inte vet.

"Motivationen har inte funnits där"

Jesper Alm är tillfreds med beslutet som han har fattat kring att lämna Linköping.

– Någonstans känner jag att jag har gjort det här så länge. Det har varit jättekul, men på senare tid har jag känt att motivationen inte har funnits där för en elitsatsning. När det är kul är det jäkligt roligt. Det är verkligen inga konstigheter alls och jag tycker om alla i laget. Ju äldre man blir desto mer går man och längtar mot ett slutspel. Skulle jag köra på med ett år till så hade det varit fram i mars-april som slutspelet börjar och det hade varit träningar och matcher sex dagar i veckan fram till dess. Det är inte schysst mot någon att kliva in och känna att man inte har motivationen till 100 procent. Det ska också sägas att vi får ett jäkligt bra lag och jag vet inte hur mycket jag hade fått spela. Både jag och klubben möttes i detta och sa ”tack för den här tiden”. Det var ett beslut som vi tog tillsammans och det kändes som att det var dags nu.

Jesper Alm har haft många olika roller och positioner på innebandyplanen.

– Det är bara målvakt som jag inte har spelat, annars har jag nog spelat på varenda position som man kan. Jag har cementerat mig som back på SSL-nivå och kände att det var dags att sluta nu.

Vad framtiden har att utvisa återstår att se.

– Vi får se vad det blir, men just nu ska det bli väldigt skönt att vara innebandyledig. Det har jag nog aldrig varit.