Jumbon agerar – plockar in VM-back och SHL-rutin

Jumbon Troja-Ljungby gör sitt för att skaka fram fler poäng. Den lettiske landslagsspelaren Arvils Bergmanis ansluter och likaså SHL-meriterade Ludwig Warg, enligt uppgifter.

Nykomlingen Troja-Ljungby ligger sist i Hockeyallsvenskan och jagar bland annat Vimmerby Hockey några pinnhål upp i tabellen.

Föreningen ligger inte på latsidan när det gäller att försöka förstärka laget.

Helt klart är att den lettiske backen Arvils Bergmanis ansluter efter spel i Nordamerika. En del av pengarna kommer från fansens insamling.

– Vi är väldigt glada att kunna presentera ett nyförvärv som en del i läktarlyftet. Principen har varit att det vi tillför skall göra oss bättre och därför har vi kanske haft ett tålamod i rekryteringsarbetet som upplevts frustrerande från utsidan. Samtidigt är det viktigt att förmedla att nyheten om Nybro Vikings ekonomiska situation för en vecka sedan också medförde att processen med nyförvärv sattes lite på lågfart för att se vad som skulle hända där, säger sportchefen Tobias Johansson till klubbens hemsida.

Arvils Bergmanis beskrivs vara en erfaren och utvecklingsbar defensiv back.

– Han vill komma till oss för att ta nästa steg i karriären samtidigt som han kommer att göra oss bättre här och nu. Jag känner till Arvils då jag coachat emot honom flera gånger och direkt när jag fick höra att Arvils va tillgänglig så hörde jag mig för med en god vän i Pettri Nummelin som är backcoach i det lettiska herrlandslaget för att backgrundskolla honom. Vi är extremt taggade att Arvils ansluter till oss.

Tidigare SHL-forward värvas också

Landslagsbacken flyger från Nordamerika efter helgen och är tillgänglig spel mot Nybro Vikings i mellandagarna. Enligt Hockeynews plockar Troja även in SHL-meriterade Ludwig Warg.

Den 24-årige forwarden gjorde en mycket överraskande flytt från Clemensnäs i Hockeyettan till Skellefteå AIK strax före deadline den gångna säsongen.

I sin debut stod han för ett plus ett mot Färjestad, men något nytt kontrakt med SHL-klubben blev det inte. Den här säsongen har han spelat för Kiruna IF och noterats för 16 poäng på 15 matcher.

Enligt Hockeynews är han nu klar för Troja och väntas vara spelklar mot Nybro precis som Bergmanis.