Tidigare Brynäs-coach tar över hockeyallsvenska jumbon

I början av december sparkade Troja-Ljungby Jens Gustafsson. Nu har man gjort klart med en ny huvudtränare. Det blir Magnus Sundquist.

En dryg månad har gått sedan den hockeyallsvenska jumbon Troja-Ljungby valde att entlediga Jens Gustafsson från tränarjobbet. Nu har man funnit hans ersättare.

Det blir Magnus Sundquist som tar över med omedelbar verkan.

– Vi har under en tiden upplevt ett behov att tillskjuta mer arbetskraft kring vårt A-lag. I process har vi kontinuerligt utvärderat vilken typ av kunskap och erfarenhet vi är i behov av. TT, Björn, och Krystof har gjort ett otroligt jobb med att skapa lugn och framtidstro i gruppen under denna process. Till slut kom vi till en punkt då vi anser att vi behöver en helt ny huvudtränare som får möjligheten att totalt vända blad in i 2026. Samtidigt har vi letat efter erfarenhet, en förmåga att arbetsleda tillsammans med rejäl pondus att visa en tydlig väg framåt, säger sportchef Tobias Johansson till Trojas hemsida.

Tidigare tränat Brynäs

Magnus Sundquist kommer närmast från ett uppdrag i Vita Hästen förra säsongen, men har tidigare bland annat tränat Brynäs IF i SHL, Modo Hockey, Tingsryds AIF och Karlskrona HK.

Hans erfarenhet har spelat en stor roll i rekryteringen.

– I Magnus anser vi att vi får detta tillsammans med en enorm ödmjukhet att jobba vidare med de detaljer redan fungerar. Ytterligare en faktor till att valet föll på Magnus var hans helt otroliga positivitet kring IF Troja-Ljungby och den totala övertygelsen om att kunna påverka vår klubb så att vi även spelar Hockeyallsvenskan kommande säsong.

Magnus Sundquist ser fram emot att ta över nykomlingen, som satt sig i en prekär sits i Hockeyallsvenskan.

– Att komma in och förstärka ledarstaben tillsammans med TT, Björn och Krystof känns mycket inspirerande. Troja presenterade sina planer på ett öppet, ärligt och professionellt sätt, vilket gjorde beslutet enkelt. Jag har följt laget under en tid och ser både styrkor att bygga vidare på och områden som behöver utvecklas. Det är frågor vi kommer att arbeta fokuserat med framöver. Jag upplever en tydlig vilja och stor potential i gruppen.