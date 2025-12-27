27 december 2025
Så ställer VH upp borta mot IKO i mellandagsderbyt

Filip Fornåå Svensson är tillbaka i förstakedjan och bildar kedja med Anton Carlsson och Jakob Karlsson i derbyt. Foto: Arkivbild

ISHOCKEY 27 december 2025 13.44

I går ville Eric Karlsson inte avslöja hur Vimmerby Hockeys lag skulle formeras. Nu är truppen släppt till derbyt mot IK Oskarshamn.

Robin Christoffersson är tillbaka från Leksand och kommer få chansen mellan stolparna. Vaktar båsdörren gör Pontus Eltonius, som är tillbaka från sin sjukdom. 

Första backpar bildar Arvid Hurtig och Nick Bochen. Förstakedjan innehåller Anton Carlsson, Jakob Karlsson och Filip Fornåå Svensson.

Det andra backparet består av Elias Lindgren och William Alftberg och forwards i andra är Johan Mörnsjö, Marcus Limpar Lantz och Emil Ekholm.

Backpar tre är Alfred Hjälm och Isak Hansen. Sjundeback är Gustaf Malmkvist. I tredjekedjan är det Hugo Orrsten, Arvid Caderoth och Hugo Lejon. I den fjärde är det Elliot Ekefjärd, Isac Andersson och Kevin Wennström. Extraforward är Martin Pärna. 

Det innebär att Adam Petersson står utanför laget. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

