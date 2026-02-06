Kaptenens glädje efter hyllning och derbyseger: "En klockren match"

Jakob Karlsson, längst till höger i bild, spelade fram till 1-0-målet och gjorde en stark insats i derbysegern mot IK Oskarshamn. Foto: Rickard Johnston

Hyllad inför nedsläpp för flest matcher i klubbens historia. Därefter svarade Jakob Karlsson för en mycket bra insats och krönte sin 517:e match i VH-tröjan med en assist till ledningsmålet. – Det känns fantastiskt. Vi gör en klockren match och att vinna ett derby är såklart extra skönt, säger kaptenen.

Efter den fina hyllningen medger Jakob Karlsson att han var nervös i första bytet mot IK Oskarshamn.

– Det är klart att man vill gör en bra match när det blir en sådan här dag. Då vill man inte ha 1–5 på tavlan och vara -3, det vore lite tungt, säger kaptenen med ett leende.

"Svårt att göra mål på oss"

Han har många skäl att njuta. Vimmerby Hockey har precis besegrat IK Oskarshamn med 3-0 efter en helgjuten insats där Jakob själv låg bakom ledningsmålet.

– Det var lite av en kopia på Fornåås mål i förra hemmamatchen mot Oskarshamn. Han gillar att få de lägena och suga in pucken och gjorde en jättebra match ikväll. Skönt att vi får göra första målet också, det var ett tag sedan, säger han.

Din egen kedja skapade en hel del chanser?

– Ja, det tycker jag. Det har gått bra när jag har spelat med Kevin och Mörnsjö tidigare. Vi hittar varandra mer och mer och trivs bra ihop.

Lagkaptenen strålade av glädje efter derbysegern.

– Det känns fantastiskt och vi gör en klockren match. Vi är beslutsamma, ”Robba” (Robin Christoffersson) är ruggigt bra i mål och vi håller ihop det bra. Vi fortsätter att hålla en bra defensiv och det är svårt att göra mål på oss. Vi har fått bort omställningarna vi släppte ett tag och får lite utdelning framåt, säger Jakob Karlsson.

Annons:

Inne i en positiv trend

Efter matchen hyllades han av supportrarna och valde en oväntad ramsa när han började sjunga ”Jag är en fattig bonddräng” framför fansen.

– Jag har haft en på lager ett tag och tyckte att det var läge.

Gick den hem?

– Nja, det vet jag inte… Men det var kul!

Vimmerby Hockey har nu tagit poäng i sex av de åtta senaste matcherna i Hockeyallsvenskan.

– Vi är inne i en bra trend men de andra lagen kommer också att ta poäng och jag skulle tro att alla tre kommer höja sitt poängsnitt under sista tio. Defensiven är vår styrka och vi kommer inte att vinna matcher med 6-4 utan behöver fortsätta spela tajt och uppoffrande.