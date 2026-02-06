VH-produkten tillbaka mot IK Oskarshamn – trio missar derbyt

Emil Ekholm tränade i röd tröja och är inte redo för spel i kvällens match. Foto: Rickard Johnston

I kvällens Smålandsderby mot IK Oskarshamn är Adam Petersson tillbaka, men trion Emil Ekholm, Marcus Limpar Lantz och William Alftberg saknas fortsatt. Ekholm var med på värmningen med röd tröja vilket innebär att forwarden inte var tacklingsbar. – Det känns bättre för varje dag, säger Ekholm som leder den interna skytteligan med elva fullträffar.

Noll poäng på tre matcher mot IK Oskarshamn den här säsongen. Senaste matchen spelades i mellandagarna där VH var helt utspelat och förlorade med 4-0 på bortais.

– Vi har haft det tufft i bortamatcherna mot dem. Hemma är det vår match i det stora hela (förlust 1-2) och jag vill se mer den typen av prestation ikväll. Fysiken kommer att bli viktig för oss. Om vi kommer ut från start med stor fysik är det jobbigt för dem att spela. Det blir en nyckelpunkt för oss, säger Eric Karlsson.

"Ganska dålig hockeymatch"

Vimmerby Hockey kommer från en tung uddamålsförlust borta mot Södertälje SK efter att ha hämtat upp ett tvåmålsunderläge innan avgörandet.

– En ganska dålig hockeymatch där puckspelet var svagt från båda lagen. Vi behöver göra det bättre mot ett så stort och tungt lag som Södertälje men vi tar med oss att vi kommer tillbaka från 0-2. Sedan är det vår forechecking där vi skapar flest chanser.

Adam Petersson är tillbaka i spel efter att ha missat mötet med Södertälje. Däremot står Emil Ekholm, Marcus Limpar Lantz och William Alftberg kvar på skadelistan.

– Emil är på is men inte riktigt redo ännu. De andra två har en bit kvar.

Kan det vara säsongen ut?

– Vi vet faktiskt inte än. Det är en överkroppsskada på Marcus och en underkroppsskada på Alftberg, så mycket kan jag säga.

Ekholm på väg tillbaka

Ekholm själv spelade med röd tröja under fredagens värmning vilket innebär att han inte var tacklingsbar.

– Det känns bättre för varje dag, men det är svårt att säga om jag kan spela nästa vecka. Jag fortsätter ta det dag för dag, säger Ekholm som utgick skadad i hemmamatchen mot Björklöven.

Att tvingas följa lagkamraterna från sidan i den avgörande slutspurten är såklart tufft för forwarden som gjort flest mål i Vimmerby Hockey med sina elva fullträffar.

– Jag tycker att killarna gjorde det bra. Vi skapade många chanser mot Södertälje och vissa lägen är svårt att förstå att det inte blev mål på, säger Ekholm.