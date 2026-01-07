Nytt tungt nederlag: "Handlar om att ta smällen på kinden"

Tredje raka förlusten är ett faktum för Vimmerby Hockey. 1-2 hemma mot Modo Hockey sved hårt. – Det är tungt här och nu, men det handlar om att ta smällen på kinden, vända om och ta ny sats på fredag, säger Vimmerbykaptenen Jakob Karlsson.

Efter islossningen mot Troja-Ljungby, där det blev seger med 5-2, har Vimmerby Hockey radat upp förluster i VBO Arena. 1-2 mot AIK, 2-5 mot Kalmar och så nu 1-2 hemma mot Modo.

Förvisso tre tuffa motståndare, men likväl noll av nio poäng. Januari har börjat i moll för VH.

– Det är tungt här och nu, men det handlar om att ta smällen på kinden, vända om och ta ny sats på fredag, säger lagkaptenen Jakob Karlsson.

Vad är problemet i kväll?

– Det är målskyttet överlag. Vi har chanser för mer än ett. Vi släpper två mot Modo och då har vi bra chans att vinna. Vi går bort oss helt på två spelvändningar och det är tungt. Det är misstag vi inte ska göra, men med två insläppta har vi bra chans att ta poäng. Vi är nära, har många bra lägen och borde haft ledningen efter första. Vi måste bara jobba på och göra fler mål. Det är det stora problemet.

Vad kan du som kapten göra åt det?

– Vi får väl titta över strukturen för att skapa ännu mer. Vi behöver ta fler centrala avslut och attackera mer på spelvändningar. Det är så många mål görs. Vi måste själva skapa fler spelvändningar. Alla mål i dag är spelvändningar och det är en viktig del såklart.

Fick nya kedjekamrater

Förstaformationen fick inte alls till det och efter 0-2-målet delade man på Anton Carlsson, Jakob Karlsson och Filip Fornåå Svensson. Arvid Caderoth och Jakob Karlsson bytte plats och kaptenen fick sedan spela med Hugo Orrsten och Hugo Lejon.

– Det gav viss effekt i dag, men det är bara att lyssna och köra. Det är ett tungt läge nu, men jag tror att alla som sajnade Vimmerby förstod att det kunde bli så här. Vi tävlar med de resurser vi har och måste vara mentalt starka i det. Vi får ta varje match för sig och bryta ned det i varje byta.

Hur viktigt är det att bryta trenden på fredag mot Nybro?

– Det är en jätteviktig match och vi måste börja ta poäng. De andra lagen gör det och det vi absolut om. Men man ska inte hänga upp sig för mycket på tabellen just nu. Vi kan börja tänka på den med tio omgångar kvar.

"Tar nederlagen"

Jakob Karlsson ville ändå hitta några positiva delar med insatsen mot Modo.

– Det är Modo på hemmaplan och jag tycker vi är minst lika bra. Vi gör en jättebra push och är jättenära mål i sex mot fem. Vi måste fortsätta mycket också. Arbetsinsatsen är där. Vi kör och vi tar nederlagen i matcherna och går vidare. Det är motigt nu, men vi visar grym moral och har en bra grundstruktur och positiv anda. Det behövs för att vända detta.