MESTE SPELAREN I HISTORIEN ERBJUDS INGET NYTT KONTRAKT

Han har varit lagkapten i närmare ett decennium. Han är den spelare med både flest matcher och flest poäng. Men Jakob Karlsson får inte längre vara en del av Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan.

Det meddelar Vimmerby Hockey i ett inlägg på sina sociala medier under onsdagen.

"En del "tack för din tid"-inlägg är svårare än andra. Det här är ett sådant. Jakob Karlsson kommer inte vara en del av Vimmerby Hockeys trupp kommande säsong i Hockeyallsvenskan. Detta sportsliga beslut, kopplat till lagbygget framåt, förändrar inte vår respekt för Jakob som spelare och person – eller det han har betytt för Vimmerby Hockey. Med över 500 matcher för vårt klubbmärke blev Jakob vår meste spelare genom tiderna den gångna säsongen. Som lagkapten under våra säsonger i Hockeyallsvenskan har han varit med och lett laget genom den starkaste perioden i föreningens historia – från avancemanget till Hockeyallsvenskan till arbetet med att etablera oss på den här nivån", skriver man.

Vidare menar Vimmerby Hockey att Karlssons betydelse handlar om mer än matcher och rekord.

"Den handlar om vad det innebär att bära Vimmerby Hockeys färger över tid. Jakob har varit en ryggrad i laget och en förebild för både lagkamrater, supportrar och våra unga minitigrar. Vi är enormt tacksamma och stolta över allt du har gjort och betytt för föreningen genom åren – och du kommer alltid vara en central del av vår unika klubbhistoria", skriver VH.

