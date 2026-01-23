23 januari 2026
VH-forward lånas ut till Hockeyettan på nytt

Vimmerby Hockey-forwarden Martin Pärna kommer spela två matcher med Halmstad Hammers i Hockeyettan denna helg. Foto: Ossian Mathiasson

ISHOCKEY 23 januari 2026 15.43

Vimmerby Hockeys forward Martin Pärna har fått begränsat med speltid denna säsong. För andra gången denna säsong väljer VH att låna ut honom till moderklubben Halmstad Hammers i Hockeyettan.

32-årige forwarden Martin Pärna har inte fått så mycket speltid i Vimmerby Hockey denna säsong. När han tidigare under säsongen lånades ut till moderklubben Halmstad Hammers HC i Hockeyettan svarade han för sex poäng (två mål och två assist) på tre matcher.

Nu har klubbarna kommit överens om att Martin Pärna lånas ut till Halmstad på nytt. Det gäller till att börja med helgens matcher, Mariestad i afton och Vita Hästen på söndag.

”Därefter så får vi se. Beror väl delvis på hur Vimmerby har det med sin trupp”, skriver Halmstad Hammers på sitt Instagramkonto. 

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

