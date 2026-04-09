Forwarden om att nobbas av VH: "Inga hard feelings"

17 poäng under debutsäsongen i Hockeyallsvenskan. År två blev det inte mycket istid för Martina Pärna. På torsdagen bekräftade VH våra uppgifter om att han inte erbjuds någon förlängning.

För 32-årige Martin Pärna, som slagit sig till ro här i Vimmerby och köpt hus och bildat familj, var det förstås ingen sensation utifrån speltiden den gångna säsongen.

– Det är tråkigt, det är det ju. Men så fungerar hockeyn. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag hade velat spela ett år till, men det är så det är och det är inga hard feelings. Så här funkar hockeyn, säger Martin Pärna.

Det blev 17 poäng på 44 matcher debutåret i Hockeyallsvenskan, men den här säsongen blev det endast två mål. Oftast var Pärna placerad på läktaren. Vid sina lånesejourer i Halmstad i Hockeyettan blev det däremot poängsuccé.

Men om Halmstad kan vara ett alternativ är oklart.

– Vi ska ha en till i maj, så det är mycket med det. Det vore lite svårt. Som det ser ut nu har jag inga funderingar på vad jag ska göra. Man får väl börja fundera på ett liv efter hockeyn också. Jag ligger lite lågt nu.

Vill smälta det här först

Med Boro/Vetlanda som gick upp i ettan och med Västerviks IK där också finns alternativ inom pendlingsavstånd.

– Visst finns det lite lag runtomkring, men det är svårt att säga något om det just nu. Vi får se längre fram. Just nu vill jag bara smälta det här.

Är det någon som hört sig för?

– Nej, inte innan det här kom ut. Nu lär det väl höra av sig några kanske.

"Fantastiskt bra tid"

Innan Pärna hamnade i danska ligan förra säsongen var han tänkt som spelande tränare i Virserum i Hockeytrean. Det tycks inte heller aktuellt i nuläget.

– Inte som det ser ut nu, men sedan vill jag säkert göra något inom hockeyn. Vi får se om jag kan göra något i föreningen kanske.

Hur känner du för dina år i Vimmerby Hockey?

– Jag har haft en fantastiskt bra tid i Vimmerby och tar med mig mycket från det. Det har varit bra säsonger hela tiden.