Pärna om utlåningen: "Hade varit kul att stanna kvar"

Martin Pärna hade gärna stannat och kämpa om en plats i Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

Martin Pärna har knappt fått spela alls hittills. Ändå var det inte hans egen önskan att lånas ut till Halmstad Hammers. – Det är mer Eric (Karlsson) och Pelle (Johansson) som ville att jag skulle ut och spela matcher, men det hade varit kul att vara kvar och kämpa en om plats i VH, säger Pärna.

Martin Pärna hade en framträdande roll när Vimmerby Hockey tog klivet upp i Hockeyallsvenskan. Efter att först inte ha erbjudits nytt kontrakt fick forwarden återvända en bit in i förra säsongen och svarade då för sju mål och totalt 17 poäng på 44 allsvenska matcher.

I år har den kvicke forwarden fått minimalt med speltid och även varit placerad på läktaren i flera matcher. Nu lånas han ut till moderklubben Halmstad Hammers i Hockeyettan.

– Vad ska man säga? Det ska såklart bli roligt att spela matcher men det hade varit kul att vara kvar, säger Pärna.

Vad säger du om starten på säsongen?

– Svårt att säga när man inte har fått spela så mycket. Jag har försökt att kämpa för att ta en plats men det har inte varit tillräckligt.

"Hoppas komma tillbaka"

Till en början är tanken att Martin Pärna ska förstärka Halmstad i tre matcher.

– Jag åker dit idag och tränar med dem och sedan spelar vi match imorgon innan jag åker tillbaka till Vimmerby igen.

Hur ser du på om lånesejouren skulle bli längre?

– Jag har familj och allt sådant i Vimmerby så det är inte bara att flytta. Jag tar det dag för dag, men det är klart att jag hoppas komma tillbaka till VH.