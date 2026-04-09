09 april 2026
Veckans Vimmerby Sök

Våra uppgifter bekräftade – han får lämna Vimmerby Hockey

Att Martin Pärna lämnar Vimmerby Hockey är nu bekräftat. Foto: Bildbyrån

Våra uppgifter bekräftade – han får lämna Vimmerby Hockey

ISHOCKEY 09 april 2026 17.53

I slutet av mars publicerade vår tidning uppgifter om att Martin Pärna skulle få lämna Vimmerby Hockey. Nu har klubben kommunicerat detta. 

I ett av sina många avskedsinlägg på sociala medier är det nu Martin Pärnas tur att bli avtackad av Vimmerby Hockey. 

"Martin Pärna har varit en viktig del av Vimmerby Hockey under sina säsonger i klubben. Som forward har han bidragit med offensiv spets, energi och förmågan att skapa lägen framåt – och varit en spelare som burit med sig en stark relation till klubben och staden – något som också märkts i kontakten med supportrarna. Med sitt sätt att vara och representera Vimmerby Hockey i alla lägen har Pärna satt avtryck både på och utanför isen", skriver Vimmerby Hockey. 

Sin första säsong i Hockeyallsvenskan med VH resulterade i 17 poäng på 44 matcher för Pärna, men den gångna säsongen låg han långt ned i frysboxen. 32-åringen spelade väldigt lite under säsongen och var utlånad till Halmstad Hammers i omgångar.

Vi söker honom för en kommentar.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Taggar i artikel

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

BakåtPausaPlayFramåt