Pärna fick speltid efter utlåningen: "Första gången i karriären"

Martin Pärna har aldrig tidigare varit så petad som under inledningen av den här säsongen. Efter en succébetonad utlåning till Halmstad blev det speltid för forwarden borta mot IK Oskarshamn. – Det var kul att spela här igen, det är det man vill, säger 32-åringen efter 2-1-förlusten.

Den skicklige forwarden gjorde 17 poäng för Vimmerby Hockey under den första säsongen i Hockeyallsvenskan. År två har inte alls varit hans hittills.

Speltiden har varit extremt skral och för en kort tid sedan blev han utlånad till Halmstad. Tillbaka i Hammers och Hockeyettan visade Martin Pärna att det finns kvalitet där.

Facit under den tre matcher långa utlåningen blev sex poäng. Under onsdagskvällens derby mot IK Oskarshamn fick Pärna komma in i andrakedjan i stället för Colson Gengenbach efter en spelad period.

– Det var kul att spela här igen, det är det man vill. Det var skönt att få vara med, säger Martin Pärna efteråt.

Hur har tiden i Halmstad varit för dig?

– Det har varit lärorikt och jag har fått spela matcher. Det är syftet med att bli utlånad, att få matchtempo och att få spela mycket. Det trillade in lite poäng och det var roligt att få vara hemma en vecka och träffa familjen. Nu är jag tillbaka och det är skönt. Det är stor skillnad mellan serierna i allt från fart till närkampsspelet.

"Första gången i karriären"

Martin Pärna visade stundtals gott gry i derbyt mot IKO, men var samtidigt inne på båda baklängesmålen.

– Det är svårt att säga något om sin egen insats sådär. Jag tyckte framför allt att det var kul att få spela igen bara. Att vi var inne på två är synd så, men det var inte mycket att göra åt. Det är skönt att man försökte bidra framåt, det är det jag hoppas kunna göra.

Tror du att du stärkte dina aktier?

– Det är svårt att säga nu, men jag hoppas att jag får spela nästa match.

Det är första gången i hockeykarriären Martin Pärna befunnit sig så långt ned i frysboxen som under den här säsongsinledningen.

– Det är första gången i karriären, men det har varit lärorikt och jag har tagit det på ett bra sätt. Jag har verkligen kört på och visat att jag vill vara med och spela.