Uppgifter: Pärna nobbas av Vimmerby Hockey

Martin Pärna har fått minimalt med istid i Vimmerby Hockey under säsongen och även varit utlånad under kortare perioder. Enligt uppgifter till vår tidning erbjuds forwarden inget nytt kontrakt.

När Vimmerby Hockey tog steget upp i Hockeyallsvenskan svarade Martin Pärna för 24 poäng på 35 matcher i grundserien. Därefter fick forwarden inget nytt kontrakt innan han ändå plockades tillbaka en bit in i säsongen och skrev på ett tvåårskontrakt.

Det blev 17 poäng på 44 matcher i Hockeyallsvenskan då, men den här säsongen har Pärna varit långt ner i frysboxen. 32-åringen svarade visserligen för två mål men var bara med i 30 av 52 omgångar och snittade under fem minuters istid per match. Under kortare utlåningssejourer till Halmstad Hammers gick det bättre med åtta poäng på fem matcher.

Enligt uppgifter till vår tidning har Vimmerby Hockey valt att inte förlänga kontraktet med Martin Pärna.