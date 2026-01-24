24 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

LIVE: Följ Vimmerbys skrälljakt mot tabellettan

Kevin Wennström var tillsammans med avstängde Elias Lindgren och Elliot Ekefjärd målskyttar när VH skrällde i Umeå tidigare på säsongen. Foto: Arkivbild

LIVE: Följ Vimmerbys skrälljakt mot tabellettan

ISHOCKEY 24 januari 2026 15.30

Vimmerby behöver skaka av sig strafförlusten mot Almtuna. Redan i kväll är det dags igen och nu står serieledande Björklöven för motståndet. 

Annons:

Vimmerby utökade avståndet till Troja-Ljungby och Västerås med en poäng under fredagskvällen. Men det kunde ha blivit mer. VH fick se sig besegrade av Almtuna efter straffar trots att hemmalaget radade upp chanser under ordinarie matchtid. 

Både Troja och Västerås har spelat fler matcher än Vimmerby och en av dessa hängmatcher spelas nu i kväll. VH tar då emot serieledande Björklöven hemma i VBO Arena. 

Senast de båda lagen möttes här blev det 0-3, men Vimmerby har nog ändå ganska goda minnen från att möta Björklöven. Säsongens allra senaste match, som spelades uppe i Umeå, vann nämligen VH med 3-1. Värt att notera är att det skiljer hela 47 poäng mellan lagen i tabellen. 

Kan VH skrälla mot tabellettan den här snöiga lördagen i januari gör man ett mindre ryck från de två bottenlagen inför den säkerligen rätt dramatiska avslutning som väntar. En tung jobspost för Vimmerby är emellertid att viktige backen Elias Lindgren stängts av i två matcher för att ha startat det stora bråk som bröt ut efter matchen mot Almtuna i går.

Vi liverapporterar mötet mot Björklöven och det kan ni följa här nedan. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"
Efter torsken i toppmötet: "Förlorar den i special teams"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt