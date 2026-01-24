LIVE: Följ Vimmerbys skrälljakt mot tabellettan

Kevin Wennström var tillsammans med avstängde Elias Lindgren och Elliot Ekefjärd målskyttar när VH skrällde i Umeå tidigare på säsongen. Foto: Arkivbild

Vimmerby behöver skaka av sig strafförlusten mot Almtuna. Redan i kväll är det dags igen och nu står serieledande Björklöven för motståndet.

Vimmerby utökade avståndet till Troja-Ljungby och Västerås med en poäng under fredagskvällen. Men det kunde ha blivit mer. VH fick se sig besegrade av Almtuna efter straffar trots att hemmalaget radade upp chanser under ordinarie matchtid.

Både Troja och Västerås har spelat fler matcher än Vimmerby och en av dessa hängmatcher spelas nu i kväll. VH tar då emot serieledande Björklöven hemma i VBO Arena.

Senast de båda lagen möttes här blev det 0-3, men Vimmerby har nog ändå ganska goda minnen från att möta Björklöven. Säsongens allra senaste match, som spelades uppe i Umeå, vann nämligen VH med 3-1. Värt att notera är att det skiljer hela 47 poäng mellan lagen i tabellen.

Kan VH skrälla mot tabellettan den här snöiga lördagen i januari gör man ett mindre ryck från de två bottenlagen inför den säkerligen rätt dramatiska avslutning som väntar. En tung jobspost för Vimmerby är emellertid att viktige backen Elias Lindgren stängts av i två matcher för att ha startat det stora bråk som bröt ut efter matchen mot Almtuna i går.

Vi liverapporterar mötet mot Björklöven och det kan ni följa här nedan.