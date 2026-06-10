KLUBBAT IDAG – KOMMUNERNA INLEDER NYTT SAMARBETE

Politiker från Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar samlade i Västervik för att i hand på det nya samarbetet. Foto: Pressbild

Vimmerby + Hultsfred + Västervik + Oskarshamn = sant. Idag tog kommuntopparna i hand på ett helt nytt samarbete för att stärka den norra delen av norra Kalmar län.

Huvudsyftet är att stärka attraktionskraften och förstärka arbetsmarknaden i den här delen av landet där de fyra kommunerna samlar cirka 90 000 invånare.

På dagens möte i Västervik togs det definitiva beslutet och namnet för förbundet blir Samkraft Nordöstra Småland. Organisationsformen blir en ideell förening där finansieringen delvis kommer från Region Kalmar län och delvis från de fyra kommunerna.

Från start kommer föreningen ha två anställda i ett gemensamt kansli och rekryteringen har inletts. Bidraget från Region Kalmar ligger på 1,5 miljoner och utöver det ska kommunerna kliva in med 1,6 miljoner. Det exakta beloppet från varje kommun baseras på invånarantalet.

"Säker på att vi kan nå längre"

Alla kommunalråd ville såklart ge sin syn på den nya satsningen:

– Våra prioriterade utvecklingsområden från början kommer att vara infrastruktur och tillgänglighet, växande företag samt kompetens och attraktivitet. Jag tycker att var och en är viktiga att utveckla tillsammans och kan vi få till reella förbättringar inom alla områden kommer det vara ett fint kvitto, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

Mikael Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Hultsfred kommun:

– En stor anledning till att vi vill samarbeta i de här frågorna är infrastruktursituationen mellan och runt våra orter med både vägtrafik, spårtrafik och övrig kollektivtrafik. Där finns mycket att förbättra och jag är säker på att vi kan nå längre om vi arbetar tillsammans med frågorna.

Eva Kindstrand Ströberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun:

– Jag tycker att detta är en historisk dag för våra fyra kommuner, vi är över 90 000 invånare och har ett helt annat tryck i våra möjligheter att påverka vår omvärld om gör det tillsammans än var för sig.

Västerviks Harald Hjalmarsson (M):

– Det här samarbetet kan ge väldigt intressanta sidoeffekter för våra möjligheter att skapa en stark arbetsmarknadsregion tillsammans, om man exempelvis arbetar norrut mot Östergötland och västerut mot Jönköpings län.