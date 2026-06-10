Tias dubbel räckte för Djursdala i derbyt på Tunhamra

En jämn match – men Djursdalas defensiv och Tias svensk Rosins effektivitet fällde avgörandet. DSK tog tre tunga derbypoäng efter 2-0.

Målen kom in mitten på första och tio minuter in på andra. Segern var rättvist där Djursdala var ramstarka över 90 minuter och släppte till ytterst få lägen. Framåt var kvalitén klart lägre, men idag räckte det med Tias Svensk Rosins två mål.

– Vi gör inte vår bästa match. Både”VG” och Oskar Eriksson i Tuna är duktiga och styr det laget, men vi har bra kontroll och gör mål på våra lägen. Tuna kommer ut starkt i både första och andra, man vi försvarar oss bra och tog över. Vi gjorde en okej insats, men fick inte till vårt spel riktigt. Vi har lite för många felpass och de skapar en del omställningar, säger David Henriksson vars lag nu kan sikta uppåt i tabellen:

– Vi hade inte den starten som vi ville ha och nu handlar det om att bygga självförtroende, vi ska ta det match för match.

Folke Karlsson, Tias svensk Rosin och Linus Palmér Hård stack ut i DSK.

"Väldigt konstiga grejer idag"

Som många gånger tidigare i år tycktes Tuna att laget drabbades av otur.

– Det är en ganska jämn tillställning över 90 minuter. De får två slumpmål, det är lite chansbollar som studsar fel för oss. Det kan man inte säga hela säsongen, men det är väldigt konstiga grejer idag. Vi jobbar vidare och skapar inte de farligaste chanserna framåt och det är jag lite besviken på, men vi har minst lika många farliga chanser som dem. Tyvärr får vi inte hål på dem och Djursdala är tunga i försvaret och gjorde det bra.

Victor Gustavsson var bäst i hemmalaget.

Tuna är kvar på kvalplatsen och dramatiken i botten kan du se en stillbild av här.