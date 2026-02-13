VH BEKRÄFTAR LÅNET – ”VET HUR VI JOBBAR”

Svensson lånas in från SHL-laget Växjö Lakers. Även i slutskedet av förra säsongen lånade Vimmerby in Svensson som gjorde tolv matcher i VH totalt den vändan. Nu blir det en ny sejour i VH-dressen.

– Ville vet hur vi jobbar här, vad vi kräver av varandra och vad det innebär att spela i Vimmerby Hockey. Jag vill beskriva Ville som en ödmjuk och hårt arbetande kille. Han har tempo i sitt spel och inte rädd för att kliva in och stå upp för sitt lag. Det är egenskaper som passar bra in i den kontext vi befinner oss i just nu. Han kommer inte hit för att känna efter – han kommer hit för att bidra direkt, säger Vimmerbys sportchef Pelle Johansson.

Svensson kommer fortsatt vara kontrakterad med Växjö som avgör var Svensson ska spela.

Med sju matcher kvar har Vimmerby tre poäng ned till Västerås under strecket.