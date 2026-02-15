VSGF malde ner frustrerade motståndare: ”De tappade det helt”

Tabelltvåan Virserums SGF hade inga större problem att besegra Linköping i kvällens bortamatch i Hockeytrean. Nu talar allt för att seriesegern kommer avgöras när VSGF möter serieledande Rydaholm i den sista omgången nästa söndag.

Det såg stabilt ut för Virserums SGF från första nedsläpp och i resterande 60 minuter i kväll.

Efter en första period som slutade 1-1 kopplade VSGF greppet i den andra perioden genom att dominera spelet och göra två mål. När sedan 4-1 kom bara sekunder in i den tredje perioden var matchen i hamn. Resten präglades till stor del av sönderryckt spel och dåligt humör.

– Motståndarna tappade det helt. Och domarna tappade matchen. Det var tråkigt, men vi åker i alla fall härifrån med tre stabila och trygga poäng, säger Virserum tränare Tobias Jahr.

Avgörande om en vecka?

Samtidigt som VSGF cashade in tre poäng på kontot vann serieledande Rydaholm hemma mot bottenlaget HC Wettern, så fortfarande ligger Virserum en poäng bakom på sin andraplats. Om en vecka möts de båda lagen i Rydaholm i den sista omgången, en match som med all sannolikhet blir helt avgörande för vilket lag som kommer få kvala vidare mot division 2.

– Det är det vi siktar på. Självklart är det skönt om det är klart innan dess, men det är så vi tänker oss det. Samtidigt är det viktigt att ta en match i taget och gå in med fullt fokus till matchen mot HC Wettern hemma på torsdag, säger Jahr.

Bäst i VSGF i kväll var backarna Isak Lilja och Marcus Bertilsson samt tvåmålsskytten Elof Einarsson och rutinerade klippan Pierre Gustavsson.