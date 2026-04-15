Djursdala flyttar hemmapremiären: "Dalavallen är inte redo"

Simon Henriksson och Djursdala SK får vänta på sin riktiga hemmapremiär på Dalavallen. Matchen mot IF Stjärnan är flyttad till blivande XL Bygg Arena, tidigare Arena Ceos. Foto: Arkivbild

Djursdala SK flyttar sin hemmapremiär mot IF Stjärnan till blivande XL Bygg Arena. – Det är jättetråkigt, men vi gick på Dalavallen i går och kom fram till att vi behöver låta planen vila minst någon vecka till, säger Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i föreningen.

Djursdala SK vann bortapremiären mot Höreda med uddamålet samtidigt som IF Stjärnan plockade poäng hemma mot Hultsfreds FK.

Men sin egen hemmapremiär får Djursdala vänta på. Åtminstone den riktiga hemmapremiären på klassiska Dalavallen. Helgens match mot IF Stjärnan flyttas till blivande XL Bygg Arena och spelas på lördag klockan 13.00.

– Dalavallen är inte redo för match ännu. Efter träningen i går hade vi en diskussion mellan ordförande, sportsligt ansvarig, ledarstaben och kaptenen och kom fram till att vi behöve låta planen vila någon vecka till, säger Simon Henriksson och fortsätter:

– Det är jättetråkigt, men Dalavallen brukar kunna må sådär i april för att sedan vara väldigt fin senare på våren och framåt sommaren. Vi hoppas förstås att det blir så även i år. Eftersom vår tredje match också är på konstgräs fattade vi det här motvilliga beslutet.