Tonåring döms – körde lastbil med 0,34 promille

Den 28 mars stoppade polisen en tonåring i en lastbil på en adress i Gullringen. Han döms nu för rattfylleri.

Det var vid 02.25-tiden den 28 mars som patrullen stoppade tonåringen i en lastbil. Han blev misstänkt för rattfylleri och enligt stämningsansökan mot honom uppgick promillehalten till 0,34.

Han åtalades för rattfylleri och nu har domen fallit. Tonåringen erkänner brottet och målet har avgjorts utan huvudförhandling.

Kalmar tingsrätt dömer honom för rattfylleri och påföljden blir dagsböter på sammanlagt 1 500 kronor. Han ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.