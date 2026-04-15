FÄNGELSE OCH UTVISNING FÖR KNARKHANDLARE I HULTSFRED

En man bosatt i Hultsfred döms för en rad narkotikabrott. Kalmar tingsrätt ser allvarligt på brottsligheten eftersom han har ägnat sig åt bjuda ut droger till försäljning. Nu väntar fängelse och utvisning för mannen som är i 30-årsåldern.

Den aktuella brottstiden avser till största delen hösten och tidiga vintern 2014.

Efter att ha blivit utslängd från krogen hittade polisen några gram 2-MMC i hans jacka och vid en husrannsakan i mannens bostad i Hultsfred hittades också över 80 gram cannabis som tingsrätten slår fast skulle säljas.

Vid ett flertal tillfällen under hösten 2024 har någon, med användande av mannens mobiltelefon, haft långa konversationer med olika personer som tingsrätten menar ”uppenbarligen syftat till att bjuda ut narkotika till försäljning”.

Den tilltalade mannen skyllde detta på fyra vänner som alla ska ha haft tillgång till och lånat hans telefon. Denna förklaring lämnade tingsrätten dock helt utan avseende.

Fängelse och utvisning

Mannen döms nu för tre fall av utbjudande till försäljning av narkotika och ett innehav av narkotika i försäljningssyfte.

Sedan tidigare förekommer han under åtta avsnitt i belastningsregistret. Han är tidigare bland annat dömd till 18 månaders fängelse för grov misshandel samt även för narkotikabrott.

Denna gång har frivården gjort bedömningen att förutsättningar för skyddstillsyn och samhällstjänst saknas. Sammantaget menar tingsrätten att ingen annan påföljd än fängelse komma i fråga.

Fängelsestraffet bestämdes till ett år. Därefter ska mannen utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit under fem år.

I förhör har mannen till största delar förnekat brott.