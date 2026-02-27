LIVE: Kan Vimmerby hålla sig på säker mark?

Efter två raka segrar i början av denna vecka väntar nu första bortamatchen. Almtuna IS står för motståndet. Följ matchen med oss!

5-1 mot Karlskoga i måndags. 3-1 mot Östersund i onsdags. Den här veckan har hittills blivit en fullträff för Vimmerby Hockey med två raka segrar och hela sex poäng in på kontot.

Det har tagit Vimmerby förbi Västerås igen och med fyra omgångar kvar att spela har VH 54 poäng och Västerås 52. På fredagskvällen ställs laget mot Almtuna på bortais. Uppsalalaget innehar just nu tiondeplatsen som innebär att man får spela vidare och har 63 inspelade poäng. Laget är tre poäng före Östersund.

Almtuna kommer från en stark seger borta mot Oskarshamn i senaste omgången. De tre tidigare mötena mellan Vimmerby och Almtuna har resulterat i en seger för VH och två för Almtuna. Båda Almtunas segrar har kommit efter övertid eller straffar.

I december vann Vimmerby med 3-1 uppe i Uppsala. Blir det en repris i kväll? Följ matchen med oss här nedan.