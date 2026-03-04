LIVE: Följ Vimmerbys jakt på att säkra kontraktet

Blir det fest i VBO Arena? Det är upplagt för det. Vimmerby Hockey sitter i ett guldläge inför matchen mot Södertälje SK. Följ det heta mötet med oss.

Förra veckan gav Vimmerby nio av tolv poäng. Det gör att Vimmerby Hockey nu sitter i ett oerhört bra läge med två omgångar kvar. Fem poäng före Västerås.

I kväll är det Södertälje som står för motståndet. Oavsett utgång i matchen mellan Mora och Västerås räcker det med två poäng för VH för att vara på den helt säkra sidan.

Det kan också räcka med en eller noll poäng också, men då är man beroende av hur det går för Västerås i Dalarna.

Just SSK har inte varit något motstånd VH haft lätt för sedan man tog steget upp i Hockeyallsvenskan. Den här säsongen har det blivit tre av nio poäng inspelade. Säsongens allra första möte slutade 5-2 till Vimmerby i VBO Arena. De två bortamatcherna har slutat med segrar för Södertälje, 6-3 respektive 3-2.

I kväll kan allting avgöras. Missa inte dramat med oss!