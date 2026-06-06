VIDEO: Se när vd Jens Carlsson testar den mekaniska tjuren

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand och vice ordförande Peter Karlsson var på plats och här tillsammans med näringslivsprofilen Linda Carlsson.

Småland Hems vd Jens Carlsson var mycket nöjd med dagen. Han berättade också om ett nytt stort projekt företaget fått. Foto: Simon Henriksson

Under fredagen bjöd Småland Hem, som funnits i Vimmerby sedan 2024, in till både öppet hus och countryfest i sina lokaler. Hitta ny arbetskraft var ett av skälen. Vi fick vd:n Jens Carlsson att testa den mekaniska tjuren – hans insats kan ni se här nedan.

Öppet hus – med countrytema. Det var något ovanligt som företaget Småland Hem bjöd in till under fredagen i sina lokaler i Vimmerby.

Under dagen fanns möjlighet för besökarna att träffa personerna bakom Småland Hem och prata om allt från nybyggnation och husdrömmar till arbetsmöjligheter och framtida samarbeten.

Älö Trä och Frödinge Hällerum fanns bland annat på plats och det hölls till exempel i en husbyggarskola. Vid 15-tiden när vår tidning besökte lokalerna var det en hel del folk på plats.

– Nu på dagen skulle det ju kunna bli lite vad som helst, men det har börjat bra. Det har kommit en del arbetssökande och det är roligt, det var framför allt därför vi ville öppna. Vi vill visa upp att vi finns och hitta folk att rekrytera. Det har varit tufft för oss att anställa, men nu de senaste veckorna har inflödet på ansökningarna ökat och vi har fått ett bättre urval. Annars har det varit svårt med kompetensförsörjningen, säger Småland Hems vd Jens Carlsson.

"Förvånad och småchockad"

I nuläget har företaget 22 anställda och åtta inhyrda medarbetare.

– Vi är 30 igång, men skulle vilja ha 30 egna anställda. Allt hänger förstås helt och hållet på hur marknaden tar sig, men tendensen är positiv och det börjar bubbla lite där ute.

Småland Hem kom till mitt i den kris som branschen har uppstått.

– Jag är förvånad och småchockad eftersom vi gjort det vi har gjort med marknaden som har varit. Jag tror att vi behöver växla upp ett steg till framåt hösten 2027. Nu är vi nog rätt bemannade fram till årsskiftet, men sedan får vi titta vad vi ska göra nästa år. Jag trodde att marknaden skulle komma igång mer för övriga under 2025 och när det inte blev så var man inställd på 2026. I min kalkyl, när vi drog igång det, här skulle marknaden inte vara så dålig som den är. Men vi har ändå lyckats få iväg mycket hus och under 2025 levererade vi 100 bostäder. Det är inte många trähustillverkare som gör.

Vad beror det på?

– Det är givetvis kontaktytor. Både jag och min kompanjon (Erik Carlsson) har kontaktytor med oss över tid. Sedan handlar det om tillgänglighet och flexiblitet hela tiden. Sedan har vi haft mycket tur. Hade våra största beställare inte dragit igång hade vi inte heller fått ordrarna. Så vi har haft flyt med att ha kunder som bygger och säljer.

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Stora projekt på gång

Småland Hem har också skrivit kontrakt på nya projekt.

– Vi gjorde ett projekt förra året på 300 väggar i Jönköping och det gick jättebra. Nu har vi ordrar på ytterligare 700 väggar till ett projekt och knappt 100 till ett annat. Så från och med nästa vecka ska vi bygga 7-8 000 kvadratmeter. Det är ett prestigeprojekt i Ludvika, men jag får inte säga till vilket företag det är. Jag kan säga att det är ett stort multinationellt företag som utvecklar mycket i Ludvika.

Under kvällen fortsatte countrytemat med fest för inbjudna. Bandet Foxbone bjöd på livemusik och ett 80-tal var anmälda.

– Det kommer bli riktigt ös. Vi är lite vilda västern och då vill man visa upp det och kunna bjuda upp till det. Det är ju rätt dystra skriverier, så vi gräver med den spade vi har och försöker hitta på något roligt, säger Jens Carlsson.

På lördagen kunde han också summera vad som blev en lyckad dag och kväll.

– Kvällen toppades med ett härligt gäng från Vena bygdegård som lärde oss linedance och det var ett härligt gäng med härliga människor.

Här kan du se när Jens Carlsson själv testar den mekaniska tjuren.