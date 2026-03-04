Lagkaptenens stora lättnad: "Helt underbart att få göra det igen"

Jakob Karlsson kramas om av Arvid Caderoth. Kaptenen ser helt tom ut i blicken vid firandet. Foto: Stefan Härnström

För tredje året i följd får Vimmerby Hockey avsluta hemma med ett stort firande. Den här gången med ett säkrat kontrakt i Hockeyallsvenskan trots att en omgång återstår. – Det är tredje året i rad. Det är osannolikt, säger lagkaptenen Jakob Karlsson.

Han har hunnit vara med ett tag nu. Snart 37-årige Jakob Karlsson fick vara med om många uttåg sina första år tillbaka i moderklubben. Nu har han fått uppleva avancemang till Hockeyallsvenskan, ett säkrat kontrakt i en sjunde helt avgörande mot Tingsryd förra året och nu ett nytt hockeyallsvenskt kontrakt i näst sista omgången.

Redan innan Vimmerbys match mot Södertälje SK var avgjord hade det stora jublet brutit ut. Förlängning både här och i Mora innebar att Vimmerbys försprång gentemot Västerås var ointagligt.

– Det känns fantastiskt. Det är en lättnad. Vi hade ett bra läge, men pucken ska in också. Vi fick en tuff start i dag, men jag tycker att vi gör en jättebra match i 60 minuter. Vi har haft en otroligt bra defensiv sista 16 veckorna. Alla chippar in och gör det superbra, säger Jakob Karlsson en stund efter slutsignalen.

Hur mycket följde ni med i Västerås match?

– Jag hörde inte så mycket faktiskt. I pauserna såg man ju hur det såg ut, men när vår match var slut hörde vi ju att det var slut där också. Då blev det bara ett stort jubel. Vi och publiken fick väl veta det ungefär samtidigt.

"Lärde oss mycket förra året"

Att för tredje året i följd få avgöra på hemmaplan betydde mycket för Jakob Karlsson.

– Det är helt underbart. Tre år i rad... Det är osannolikt, men det är oerhört mycket jobb bakom.

I år klarar ni att säkra kontraktet på ett helt annat sätt. Vad är förklaringen?

– Vi lärde oss mycket förra året. Vi har en tränarstab som är strukturerad och som vet hur vi vill spela. Vi har inte bytt tränare under säsongen. Som lag är vi också mer anpassat till att spela i Hockeyallsvenskan. Gruppen gör det här fantastiskt hela vägen. Det är sjunde året i rad som vi är bäst när det gäller och spelar vår bästa hockey sista veckorna. Det har varit så sedan vi åkte ut mot Visby tycker jag.

"Så bra gjort sett till hur små vi är"

Lagkaptenen, som tidigare den här säsongen blev uppmärksammad för att ha gjort flest matcher i föreningens historia, kändes mer samlad än de två senaste åren.

– De andra åren har det varit mer eufori. Nu är det lite mer lättnad. Vi har tagit 59 poäng och det är så bra gjort sett till hur små vi är. Vissa lag har budgetar på 100 procent mer och ännu mer än så. Vi är ödmjuka i det och varje allsvensk säsong här är en stor framgång.

Många supportrar ropade efter dig på slutet. Du har inte varit lika framträdande i år som tidigare säsonger, men vad betyder den kärleken för dig?

– Det är kul. Jag blir ofta kvar sist på isen eftersom jag vill hälsa på mina barn, så det är väl därför. Men det känns jättekul. Jag är stolt över vad vi har gjort, men från jul och framåt kunde det ha gått bättre för egen del. Men jag tänker inte så mycket på det just nu.

Hur firar man det här?

– Det blir ett firande, det blir det. Sådant brukar lösa sig.

"Slutet närmar sig"

Var det här den sista hemmamatchen vi såg Jakob Karlsson i? Helt säkert är det inte.

– Slutet närmar sig... Ett år till kanske. Men inte mer än så. Det är ganska nära nu.

Men det här var kanske ett bra avslut?

– Man riskerar ju att inte få det om man spelar vidare. Men jag tycker att det är fantastiskt kul och känner en stor stolthet att få spela med moderklubben i Hockeyallsvenskan.

Intervjun avslutas. Alla andra spelare ropar "Jagge Karlsson" från omklädningsrummet. De vill ha med sig kaptenen i firandet.