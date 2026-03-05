Sportchefen lugn och samlad: "Vimmerbykillarna alltid högst upp på listan"

Pulsen hade varit hög under matchen. Men när vår tidning satt ned med sportchefen Pelle Johansson var han extremt lugn. – Fru Fortuna är med oss. Vi förtjänar det också, säger han om det alldeles färska hockeyallsvenska kontraktet över säsongen 2026/2027.

Han sitter tillbakalutad när vi inleder intervjun. Nästan en halvtimme har gått sedan det stod klart att Mora och Västerås spelade 2-2 efter ordinarie tid och sedan Vimmerby säkrat en pinne genom 1-1 hemma mot Södertälje SK.

Just där och då hade Pelle Johansson skyhög puls och han hade följt matchen från flera olika positioner. Det är standard för Vimmerbys sportchef som blir oerhört nervös när det är match.

– Jag var mestadels borta vid vaktmästarna. Jag gillar att stå där. Man är nära isen då, säger han.

Vad känner du just nu när ni säkrat en tredje säsong i Hockeyallsvenskan?

– Det är ganska sjukt. Fru Fortuna är med oss. Men vi har förtjänat det också. Någonstans har vi visat hela säsongen att vi är mycket mer stabila i år. Vi släpper ett mål mot ett Södertälje som måste vinna. Det är ganska bra och det är omklädningsrummet som gör det. Det går inte att komma runt det. Vi har inte det spetsigaste laget på papperet, men just nu har vi 59 poäng. Vi hade 44 förra året.

"Pressen har varit tuffare i år"

Sportchefen Pelle Johansson tycker att det är en väldigt stor skillnad på den här säsongen jämfört med den förra.

– Vi tar steg och vi får ta små steg. Vi kan inte öka budgeten jättemycket och vi har inte mycket att spela med. Vi måste jobba noggrant och nu får vi mer tid på oss. Nu kan vi (han själv och Eric Karlsson framför allt, reds. anm.) åka och kolla på Hockeyettans slutspel i lugn och ro exempelvis. Det hade vi inte haft tid med vid ett kvalspel. Hela föreningen får mer ro nu.

Att huvudtränaren Eric Karlsson har kontrakt över nästa säsong är också ett stort plus, menar sportchefen.

– Det är jätteskönt. En stor del i det här är att vi har jobbat ihop Eric, Stefan (Fredriksson) och jag. Vi sätter ett lag vi tror på tillsammans och det är mycket bättre än att jag ska göra det själv. Det är en gigantisk skillnad.

Hur är känslan om du jämför med de två tidigare gångerna?

– Pressen har varit lite tuffare i år. Jag tycker att vi har fått med oss oförtjänt lite poäng och kunde ha varit högre upp i tabellen.

Expressens genomgång sa något annat. Där borde ni ha legat sist?

– Man kan ta fram siffror på allt. Jag tycker vi har varit med mot alla lag utom Kalmar. I övrigt har vi hotat alla lag och jag tror att många tycker att vi är jobbiga att möta. Vi är tunga fast vi inte är tunga. SSK är mycket tyngre än oss, men vi matchar dem. Vi är svåra att göra mål på och målvaktsspelet har varit fantastiskt.

"Jätteviktigt för hela stan"

Tekningar är en annan detalj Pelle Johansson vill lyfta.

– Man kan jämföra tekningar med förra säsongen. Det är en grym skillnad att få börja med pucken än att behöva jaga den. Då kan man hota på ett annat sätt och pratar vi spets, så är det en spetsgrej. Det kan vara mycket mer spets att vinna tekningar än att ha en Vanderbeck (AJ) i truppen. I dag ser inte Lejon sämre ut än Vanderbeck fast han kostar dem en miljon. Det är kollektivet som talar.

Har ni etablerat er i Hockeyallsvenskan nu och hur mycket betyder det här?

– Det tycker jag. Jag var och käkade på "Statt" tidigare i dag och sprang på Eva (Kindstrand Ströberg, kommunstyrelsens ordförande) och Peter (Karlsson, vice ordförande) och de var minst lika nervösa som jag var. Det här är jätteviktigt för hela stan och nu har vi visat att vi har här att göra. Nu ska vi bråka lite till.

Kommer ni höja ambitionsnivån och budgeten?

– Målsättningen måste vara att höja oss, men om det innefattar större budget eller inte kan jag inte säga.

Över tid och längd blir det väl svårt att hävda sig annars?

– Det är omöjligt, men ska också ha med sig att vi sista året i Hockeyettan hade 2,5 miljoner på spelare och ledare. I år landar vi på åtta. Det är lägst i serien. Det är Almtuna som är närmast och de gör ett jättejobb. Pengar är inte allt. Mycket är omklädningsrummet och hjärta väger upp.

"Leksands call"

Vimmerby Hockey har gått ut med fem spelare inför kommande säsong och det rör sig om Oskar Lindgren, William Alftberg, Kevin Wennström, Hugo Lejon och Hugo Orrsten. Totalt har Pelle Johansson sju spelare på avtal och ett av dessa är ett nyförvärv.

– Ja, ett av de två namnen är ett nyförvärv. Det är nu det kommer börja hända grejer och det är nu telefonen börjar ringa på allvar. Men vi kommer nog vara sist i kön igen. Almtuna är nog mer attraktiva utifrån tabellposition och att det är nära Stockholm och så vidare. Vi kommer få jobba hårt och göra noggranna rekryteringar igen.

Det har florerat uppgifter om att Marcus Limpar Lantz, Elias Lindgren, Arvid Caderoth och Pontus Eltonius redan är klara för andra klubbar.

– Även om det kommit ut en del rykten, så har de här spelarna gjort ett sjukt jobb sedan det sipprade ut. Det är också verkligheten man får leva i.

Vad som händer med Robin Christoffersson, som gjort en kanonsäsong, är också oklart.

– Det är Leksands call om vad som händer där helt enkelt.

Hur många nya spelare tror du det blir nästa säsong?

– Tio till tolv. Det är jag ganska säker på.

Vill behålla Vimmerbykillarna

I den nuvarande truppen är det Jakob Karlsson, Anton Carlson och Adam Petersson som är Vimmerbykillar från barnsben.

– De är sjukt viktiga för kollektivet i olika roller. Någonstans är det Vimmerbykillarna som sätter standarden. Man får nästan räkna in Oskar Lindgren och Kevin Wennström i den kategorin numera också och några killar till.

Vad tänker du kring att förlänga med de tre Vimmerbykillarna?

– Vimmerbykillarna är alltid högst upp på listan, så kommer det vara. Det kanske är enklare nu också. Hade det blivit Hockeyettan hade det inte varit lika självklart. "Jagge" och Anton har redan gjort den resan medan "AP" ju har karriären framför sig. Vi har förhoppningar om att lösa något, säger Pelle Johansson.