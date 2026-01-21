Christoffersson upprepade bedriften på Hovet – så firar han i bussen

Robin Christoffersson spikade igen på nytt mot AIK på Hovet. Foto: Ossian Mathiasson

Senaste gången var det ett rent rån när Robin Christoffersson spikade igen mot AIK borta. Den här gången blev det en annan matchbild, men han löste en ny nolla. VH-keepern tycks inte ogilla Hovet. – Det var en behaglig match, säger han efter 2-0-segern mot AIK.

46-6 i skott – men 1-0 i mål för Vimmerby. Så såg det ut förra säsongen när VH skrällde mot AIK på Hovet och Robin Christoffersson höll nollan.

Han upprepade bedriften i kväll, men blev inte alls lika utsatt. Skotten blev 19-17 till AIK när VH vann med 2-0.

– Riktigt roligt. Det kändes bra. Förra gången blev vi ju totalt överkörda, men nu gör vi det riktigt bra. Vi spelar bra över tid. Första perioden är helt okej, andra är riktigt bra och även i tredje gör vi det bra, säger målvakten.

Även om AIK inte saknade vassa chanser var det ändå inte något bombardemang Christoffersson fick utstå.

– Nej, exakt. Det var en rätt behaglig match. Jag kunde spela mitt spel ganska bra och det var inte alls som sist. Det var en rolig match att spela.

Firar med kebabtallrik

Segern var Vimmerbys andra raka efter den oerhört tuffa period laget haft i december och januari.

– Det var jäkligt viktigt. Det är spel om varenda poäng nu, även om vi inte får stirra oss blint på det heller. I dag kändes det ändå avslappnat och kan vi fortsätta så här kommer vi kunna plocka mycket poäng.

Oskar Lindgren var tillbaka i VH-laget och stod för en stabil insats.

– Honom trivs jag med och jag tycker att han gör en jättebra match. Han brinner för klubben och det betyder mycket nu. Han bildar ett tryggt backpar med brorsan.

Hur känner du inför situationen mellan dig och Pontus Eltonius nu?

– Det känns bra. "Ponta" gör det bra just nu och det är skönt att vi funkar bra med varandra. Vi stöttar varandra och ger laget chansen att vinna. Vi är en duo som funkar och konkurrerar inte med varandra.

Hur firar man en ny nolla på Hovet?

– Just nu med en kebabtallrik. Pelle (Johansson) var snäll och bjussade på den. Sedan är det väl bara hem och försöka sova.