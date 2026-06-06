"Lollo" presenterad – blir ny fystränare i Vimmerby Hockey

Ledarsidan hos Vimmerby Hockey tar sig allt mer. I går berättade vår tidning att Louise "Lollo" Cronwall skulle bli ny fystränare. I dag gick VH ut med det i sina officiella kanaler.

Det var tidigare i veckan som det blev känt att Vimmerby Hockey och Adam Koponen gick skilda vägar. Det får också följden att VH flyttar från Träningshuset till gymmet i idrottshallen som drivs av WAHK.

Under fredagen kunde vår tidning avslöja vem som skulle bli ny fystränare för det hockeyallsvenska laget.

På lördagen gick också VH själva ut med detta i sina officiella kanaler.

"Lollo är en välbekant person för många då hon i flera år arbetat med träning, hälsa och prestationsutveckling", skriver Vimmerby Hockey.

– Jag är riktigt glad att vi får med "Lollo" i staben. Hon kommer definitivt stärka spelarnas vardag. Vad jag hört har hon redan ställt skåpet vid deras första pass tillsammans, säger sportchefen Pelle Johansson i ett uttalande.

"Otroligt stolt"

Louise Cronwall är utbildad idrottsvetare och personlig tränare. Hon har tidigare varit bland annat fystränare för Vimmerby IF och driver ett Instagramkonto, där hon lägger ut om träning och kost.

– Jag blev väldigt taggad när vi började dialogen. Jag har varit en del av föreningen under många år och att nu få kliva in i en professionell roll kring a-laget känns både speciellt och inspirerande. Vimmerby Hockey vill skruva på detaljer som gör stor skillnad, det gillar jag. Med min bakgrund inom idrottsvetenskap, fysisk träning och prestationsutveckling ser jag fram emot att bidra med struktur, kvalitet och utveckling. Jag är otroligt stolt över att få vara en del av den här satsningen och kommer göra allt jag kan för att hjälpa laget ta nästa steg, säger Louise Cronwall om uppdraget.