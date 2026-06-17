HÄR ÄR VIMMERBYS NÄSTA VÄRVNING – 22-ÅRING KLAR

22-årige Linus Millner Westberg, med förflutet i bland annat Leksand, Mora och Sundsvall, är klar för Vimmerby Hockey. Backen kommer närmast från norsk hockey.

Den 22-årige backen har två säsonger i norsk hockey med Stjernen bakom sig. Linus kommer från Dalarna och har spelat i både Leksand och Mora. I Mora blev det några framträdanden i Hockeyallsvenskan och i Leksand står han noterad för en SHL-match.

Efter en säsong i Sundsvall i Hockeyettan med 23 poäng på 36 matcher blev det alltså en flytt till Norge för honom. Den första säsongen i Norge blev det 18 poäng på 39 matcher, dock med osmickrande -36 i plusminusstatistiken. Den gångna säsongen gjorde han 24 poäng på 45 matcher. Då hade han -13 i statistiken.

"Han beskrivs som en back som kombinerar lugn och spelskicklighet med ett stort ansvar i spelet. En spelare som kan sätta igång anfall, spela sig ur pressade situationer och samtidigt vara pålitlig i det defensiva arbetet", skriver VH på sina sociala medier.

– Det vi gillar är att Linus kan spela mycket och ta ansvar i flera delar av spelet. Vi vill att våra backar ska vara delaktiga och våga påverka matchbilden. Där tycker vi att Linus har många egenskaper och kvaliteter som passar in för att spela den hockey vi vil stå för, säger sportchefen Pelle Johansson.