Här är schemat – så spelar VH på försäsongen

Försäsongen närmar sig för Vimmerby Hockey.
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Sedan tidigare har vi känt till att Vimmerby ska möta Oskarshamn borta den 12 augusti, samma lag hemma den 9 september och Kalmar borta den 14 augusti respektive hemma den 4 september.
De senaste dagarna har det också blivit offentligt att det blir ett dubbelmöte med Nybro Vikings också. Ena matchen spelas i Nybro klockan 18.00 den 27 augusti och sedan på hemmaplan tisdagen den 1 september klockan 18.00.
Utöver det ska Vimmerby möta Hockeyettan-motstånd en gång i form av Västerviks IK. Var och när är dock ännu oklart.
– Det blir rätt hektiskt och det beror på att vi inte vill ha mer än en match i veckan. Vi vill ha lediga helger och då är det svårt att få in fler än sex, sju matcher. Det är en kort försäsong i hockey om man jämför med fotbollen exempelvis, säger sportchefen Pelle Johansson.