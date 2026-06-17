17 juni 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Här är schemat – så spelar VH på försäsongen

Försäsongen närmar sig för Vimmerby Hockey. Foto: Arkivbild

Här är schemat – så spelar VH på försäsongen

ISHOCKEY 17 juni 2026 16.32

Ännu mer har nu blivit känt kring Vimmerby Hockeys försäsong. Sju matcher ska spelas innan serien går igång. 

Annons:

Sedan tidigare har vi känt till att Vimmerby ska möta Oskarshamn borta den 12 augusti, samma lag hemma den 9 september och Kalmar borta den 14 augusti respektive hemma den 4 september. 

De senaste dagarna har det också blivit offentligt att det blir ett dubbelmöte med Nybro Vikings också. Ena matchen spelas i Nybro klockan 18.00 den 27 augusti och sedan på hemmaplan tisdagen den 1 september klockan 18.00. 

Utöver det ska Vimmerby möta Hockeyettan-motstånd en gång i form av Västerviks IK. Var och när är dock ännu oklart.

– Det blir rätt hektiskt och det beror på att vi inte vill ha mer än en match i veckan. Vi vill ha lediga helger och då är det svårt att få in fler än sex, sju matcher. Det är en kort försäsong i hockey om man jämför med fotbollen exempelvis, säger sportchefen Pelle Johansson. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Fystränarens ord efter VH-avskedet: ”Hade aldrig gått att hitta en lösning"
Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt