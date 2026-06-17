Här är schemat – så spelar VH på försäsongen

Ännu mer har nu blivit känt kring Vimmerby Hockeys försäsong. Sju matcher ska spelas innan serien går igång.

Sedan tidigare har vi känt till att Vimmerby ska möta Oskarshamn borta den 12 augusti, samma lag hemma den 9 september och Kalmar borta den 14 augusti respektive hemma den 4 september.

De senaste dagarna har det också blivit offentligt att det blir ett dubbelmöte med Nybro Vikings också. Ena matchen spelas i Nybro klockan 18.00 den 27 augusti och sedan på hemmaplan tisdagen den 1 september klockan 18.00.

Utöver det ska Vimmerby möta Hockeyettan-motstånd en gång i form av Västerviks IK. Var och när är dock ännu oklart.

– Det blir rätt hektiskt och det beror på att vi inte vill ha mer än en match i veckan. Vi vill ha lediga helger och då är det svårt att få in fler än sex, sju matcher. Det är en kort försäsong i hockey om man jämför med fotbollen exempelvis, säger sportchefen Pelle Johansson.