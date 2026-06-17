Många fler rattfyllerister på vägarna än polisen trott – här är resultatet

Bilden är en genrebild. Resultatet från polisens trafikvecka är här. Foto: MostPhotos

Under vecka 24 hade polisen en nationell trafikvecka med inriktning mot trafiknykterhet. Nu har polisen släppt resultatet för lokalpolisområde Västervik. Och det var många fler rattfyllerister än polisen trott ute på vägen.

I lokalpolisområdet ingår, förutom Västervik förstås, Vimmerby, Hultsfred, Mönsterås, Oskarshamn och Högsby. Sammantaget upprättade polisen i lokalpolisområdet 165 kontroller kopplade till trafikveckan.

Totalt under kontrollerna blev 2 510 personer kontrollerade. Av dessa blev elva misstänkta för rattfylleri genom alkohol och sju för rattfylleri genom narkotika.

Utöver rattfyllerierna uppstod misstanke om 25 narkotikabrott, ett vapenbrott och ett stöldbrott. Det visar resultatet polisen sammanställt över veckan.

"Analysen lyder att resultatet tyder på att arbetsgruppen inom LPO Västervik som arbetat inom detta har ett stort engagemang och försökt få ut maximalt antal kontroller med tanke på att samma arbetsgrupp jobbar inom ingripandeverksamheten och åker på så kallade 112-jobb. Ser man till vart kontrollerna har varit har vi täckt ett väldigt bra geografiskt område genom att stå på många nya platser främst i områden som kanske normalt inte får så mycket tillsyn av polis", skriver Marcus Sjöberg vid polisen i ett mejl.

"Många fler än vi trodde"

Arbetet mot att förhindra rattfylleribrott måste nu fortsätta, menar han.

"Antalet rattfyllerister var många fler än vi trodde inom polisen, vilket tyder på att vi måste fortsätta vårt arbete mot rattfylleri. Dessa veckor är viktiga för att dels påvisa att vi arbetar mer aktivt mot trafik vissa veckor för att dels kunna kraftsamla så att alla jobbar mot samma problemområde samt för att kunna nå ut med kampanjer och belysa allmänheten, och även motverka rattfylleri", skriver Marcus Sjöberg.