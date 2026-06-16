Caroline nyöppnar omtyckta vägkrogen: ”Nu eller aldrig”

I ett par år har restaurangen vid Långsjön i Ankarsrum, precis intill riksväg 40, stått tom. På midsommardagen blir det äntligen liv och rörelse i lokalen igen, när Caroline Meijer, 35, från Ankarsrum öppnar upp sin nya verksamhet. – Det var nu eller aldrig, säger hon om satsningen.

I många år har restaurangen intill Långsjön i Ankarsrum varit en given rastplats för förbipasserande på väg 40. De två senaste åren har dock ingen verksamhet funnits i byggnaden, och hungriga resenärer har fått söka sig vidare.

Caroline Meijer från Ankarsrum har ett stort matlagningintresse, och har de senaste åren sneglat på den tomma lokalen.

– Jag har funderat lite över vad jag ska göra i livet, karriärmässigt, och samtidigt har jag tittat åt Långsjön och tänkt att det är så synd att det fina stället står tomt, säger Caroline och berättar att hon till slut kände att det var ”nu eller aldrig” och kontaktade ägaren till Långsjöns camping.

Öppning på midsommardagen

Carolines första tanke var att öppna upp verksamheten först nästa år, men efter lite övertalning från campingens håll blev det bestämt att hon öppnar i lite mindre skala redan den här säsongen. Midsommardagen öppnar Caroline café i lokalen, och framöver är tanken att utveckla konceptet med mer mat och catering.

Att det blev ganska bråttom att få i ordning lokalen för att kunna dra i gång redan den här säsongen var inte något som skrämde Caroline, men veckorna innan öppning har varit minst sagt intensiva, förklarar hon

– Jag är nog lite känd för att ha en hel del att göra. Jag är inte den som sitter still, skrattar hon och berättar att lokalen så sent som för några dagar sedan var helt tom. Nu hjälper hela familjen till med att få i ordning inför öppningen på lördag.

Under den första säsongen blir det fokus på fika i caféet, men det kommer finnas matigare fika som mackor och lättare luncher förutom klassiskt fikabröd och glass.

– Allt är hembakat, och jag försöker i så stor utsträckning som möjligt att ha närproducerade råvaror.

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Vidgar konceptet efter sommaren

Tanken är att så småningom börja med att leverera matlådor med husmanskost till de äldre i området och även erbjuda catering.

– Jag utgår från Långsjön, men kommer också erbjuda catering. och komma ut och laga mat i olika jaktsammanhang. Jag är jägare själv så det känns kul!

Hur känns det nu när det närmar sig?

– Lite upp och ned tror jag. Samtidigt känner jag mig väldigt målmedveten och har många runt om kring som kan hjälpa till. Allt har klaffat så bra hitintills. Vi får se om jag är modig eller dum, haha. Det återstår att se! Men jag vet att jag har kapaciteten, även om det är ett jävligt slitgöra.

Vad blir största utmaningen?

– Jag lagar otroligt mycket mat privat. Vi har en stor familj och matlagning är ett stort intresse för mig, men det blir en utmaning att göra det professionellt. Och det här med åtgång, att veta hur mycket som kommer gå åt. Särskilt till öppningen! Jag har fått flera tusen gillningar på sociala medier, men hur vet man om det kommer 50 eller 500 personer?

Vad har du fått för respons?

– Jag har fått väldigt, väldigt stor respons, och bara positiv. Var inte riktigt beredd på att det skulle sprida sig så som det gjort. Det är jätteroligt!

Under invigningsdagen kommer Caroline ha en del specialerbjudanden, och så kommer alla barn bjudas på glasspinne.