Se hit alla motorfantaster – SM i motocross avgörs i Vimmerby

Motocross-SM återkommer i dagarna till Vimmerby. På lördag körs finaltävlingen i Gnagaredalen och i stora MX1-klassen är pallplaceringarna ännu långt ifrån spikade och vår tidning hade ett uppsnack med Vimmerby MS Jesper Käll om läget inför stortävlingen. Foto: Stefan Härnström

På lördag kan alla motocrossfantaster bege sig till Gnagaredalen för att uppleva sista deltävlingen för Sverigeeliten i klasserna 125 U-17, MX-Women och herrklasserna MX2 och MX1. Vimmerby Motorsällskap är nämligen värd för 2025 års finalomgång i motocross-SM. Dagens Vimmerby ringde VMS Jesper Käll som är ordförande i motocrossektionen för att få veta mer om läget inför helgens stortävling.

När blev det klart att ni skulle anordna årets tävling och hur har ni arbetat?

- Vi ansökte förra året och fick besked av Svemo (Svenska Motorsportförbundet) runt jul, det är de som bestämmer vilka som får tävlingarna. Vi hade första arbetsdagen på våren och har haft några sedan dess – nu har vi massor av arbetsmaskiner där uppe.

Är det lätt att få dit funktionärer och frivilliga att jobba med tävlingen och förberedelserna. Får ni hjälp av klubbens andra sektioner?

- Ja, det får vi, så jodå, vi hjälps åt mycket. På arbetsdagarna har det varit runt 25 pers runt banan. Vid tävlingstillfällena har det varit ett 80-tal funktionärer där. Många gör mycket!

Mörnwall är enda VMS-föraren

På plats kommer det vara runt 140 förare i de fyra klasserna men för hemmaklubben ser det tunt ut, åtminstone i år. VMS enda tävlande blir Wille Mörnwall som kör i ungdomsklassen:

- Tyvärr är det bara Wille som kör, Filip Bengtsson skadade sig i premiären. Wille är äldst i ungdomsgänget och bakom honom har vi ganska många yngre som är på väg upp.



I MX1 finns i alla fall tre förare från regionen. Målilla MK MCK:s Anton Nilsson och från SMK Eksjö kommer Eric Andersson och Robin Ember till start.

Publiksnittet för tävlingarna i år har varit 830 personer. Är det något ni tror att ni kan slå?

- Vi hoppas på det, dels eftersom det är SM-final och så finns det ett stort motorintresse i Vimmerbyområdet.

Vad tror du själv om toppstriderna i de olika klasserna?

- Som det ser ut så verkar egentligen 125 U-17 klart (där Upplands Väsby MK:s Calle Alvemo säkrat segern) och MX2 är redan avgjort. I MX2 kommer i alla fall årets vinnare, danske Magnus Smith ta klivet upp och köra i stora MX1-klassen i vår tävling. Det kan vara värt att nämna. I stora MSX1-klassen är det Anton Gole (Tibro MK) och det är där spänningen ligger.

Sannerligen, i stora klassen kommer det inte att vara avgjort förrän på lördag eftermiddag i Gnagaredalen. Anton jagas nämligen i tabellen av Alvin Östlund från Woxnadalens MK och Albin Gerhardsson från Hallsbergs MK. Båda knappade in poängmässigt efter förra deltävlingen i Enköping.

Nu ligger alla tre inom 30 poäng från varandra och skulle någon köra bort sig ligger dessutom norske Håkon Fredrikssen från Jevnaker Motorklubb några poäng efter och suktar utan tvekan efter en medalj.

På damsidan ser norskan Martine Hughes från NMF ut att gå mot en säker seger i år även om svenska Matilda Huss från Göta MS har en mikroskopisk chans att vinna. Detta skulle dock kräva att Hughes tvingas bryta utan att ta några poäng i Vimmerby samtidigt som Matilda vinner bägge heaten.