Stigsson tillbaka efter allvarliga skadan – gör sin andra start i Kåsan

För drygt ett år sedan bröt hon tre kotor i ryggen och visste inte om karriären var över. På lördag står Nikki Stigsson på startlinjen i Novemberkåsan för andra gången. – Jag hoppas att publiken i Vimmerby fortfarande hejar på mig, säger 27-åringen från Karlshamn som tidigare kört för VMS och nu tillhör SMK Motala.

Nikki Stigsson är en av fem damer som ställer upp i Novemberkåsan 2025. Efter sin allvarliga skada under en tävling i Skövde förra hösten kunde den tidigare VMS-föraren börja köra igen först i mars i år.

– Jag tror att det ska gå bra. För några månader sedan tänkte jag att jag hade mer tid på mig men det går så snabbt. Själva känslan på förhand är att det ska bli kul. Jag känner mig mer förberedd än förra gången men det är så mycket att tänka på kring allting man ska ha med sig. Det är en helt annan depå i Kåsan än på andra tävlingar, säger Stigsson som gjorde debut i Novemberkåsan 2023.

Tvingades bryta 2023

Då tillhörde hon fortfarande Vimmerby MS och körde på hemmaplan men lyckades inte ta sig hela vägen in i mål.

– Cykeln kokade för mycket och jag hade ingen kylarvätska kvar. Det är ju sådant som kanske är självklart egentligen, men det är så mycket på samma gång. Det var roligt med allt folk ute i skogen, det är man inte van vid.

I januari flyttade Nikki och sambon Daniel Fabian från Vimmerby till Motala.

– Jag visste inte hur mycket enduro jag skulle kunna köra med tanke på ryggen och sambon är härifrån så det är skönt att ha familj nära.

Saknar möjligheterna i Vimmerby

Hon trivs i nya staden, men rent sportsligt finns det förbättringspotential.

– Det finns otroligt mycket mer ställen att köra på runt Vimmerby. Det är rätt sjukt egentligen hur mycket den staden gillar sport med enduro, cross, hockey och fotboll.

Tror du fortfarande att du kommer hejas fram som en hemmaförare i skogarna?

– Det får jag verkligen hoppas. Det hade varit kul!

Vad är målsättningen?

– Jag vet att det låter tråkigt men jag vill ta mig så långt som möjligt. Det är klart att jag vill gå i mål, men med åren har jag blivit nöjd med att ta mig så långt jag kan.