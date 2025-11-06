Bjerkert på startlinjen för 21:a gången: "Behöver all hjälp jag kan få"

Calle Bjerkert ger inte upp. I helgen står han på startlinjen i Novemberkåsan för 21:a gången. Foto: Arkivbild

Han gjorde sin första Novemberkåsa 1993 och vann på hemmaplan 2008. Nu är Calle Bjerkert tillbaka på startlinjen – för 21:a gången i ordningen. – Man börjar ifrågasätta sig själv lite men jag ser fram emot att möta den glada publiken i skogen. Jag behöver all hjälp jag kan få, säger 50-åringen.

Calle Bjerkert minns väl känslan för 17 år sedan.

VMS-föraren körde hem segern i Novemberkåsan – på hemmaplan.

– Ett fantastiskt minne som jag bär med mig hela livet. Det var en magisk natt och mycket känslor efter att ha satsat på det så länge, säger Bjerkert som hade legat i hårdträning i ett år inför tävlingen.

"Hade lovat att det var färdigt"

Nu är situationen annorlunda.

Bjerkert, snart 51 år fyllda, är långt ifrån toppen men siktar på att ta sig i mål för 17:e gången på 21 försök.

Han står på startlinjen – trots att han lovat sig själv att det var slut.

– Formen känns bra och det är alltid otroligt roligt att köra på hemmaplan. Ett privilegium. Min dotter är tillsammans med William Berg, en duktig förare från Eksjö, och när jag fick reda på att Kåsan skulle köras i Vimmerby sa jag till döttrarna: ”Vad kul, då kan vi åka och titta på William.” De sa: ”Nähä du, vi ska titta men du ska köra”. Jag hade lovat att det var färdigt efter en jobbig natt i Eksjö förra året när jag fick en spricka i armbågen på förstasträckan, men man är väl inte sämre än att man kan ändra sig. Det ska bli riktigt roligt. En folkfest deluxe, säger Bjerkert.

Vad är hemligheten för att ta sig i mål?

– Man måste hålla igång sin grundfysik hela tiden. Åka mycket motorcykel och ha is i magen. Man får komma ihåg att det inte är en hastighetstävling. Den som gör minst misstag är ofta den som står som segrare på söndagsmorgonen. Börjar man gå på rött så blir det en tuff natt, säger Bjerkert och fortsätter:

– Sen ska man ha lite medgång också. Ett ögonblicks verk så kan tävlingen vara förstörd. Det gäller att vara alert och fräsch i skallen. Det första vi blir trötta i är huvudet och i tennis kanske det innebär att du drar ett dubbelfel. Här kan det få lite större konsekvenser.

"Aldrig varit så trött"

Calle Bjerkert gjorde sin första Novemberkåsa redan 1993. En speciell tävling på Kvarns skjutfält i Linköping där det var fruset i backen men där ledningen ändå beslutade att ingen fick ha dubbdäck.

– Många av de stora namnen som Sven-Erik Jönsson körde ett par sträckor och sa sen: ”Det här går inte”. Som junior tänkte man: ”Jaha, om inte de klarar av det – hur ska jag göra då?!” Men det var bara att tugga på. Jag var fullständigt slut efteråt och har nog aldrig varit så trött som då. Efter några Kåsor började man snegla mer mot prispallen och jag har rätt många topp tio-resultat genom åren. Men nu är man tillbaka i att mer försöka ta sig runt igen. Jag är 51 år i december och kan inte belasta kroppen på samma sätt som för 20 år sedan men tycker fortfarande att det är fantastiskt kul.

Vädjar till publiken

Calle Bjerkert ser fram emot folkfesten i Vimmerby-skogarna men vädjar samtidigt om att publiken ska följa arrangörernas riktlinjer. Han upplever att det gått åt fel håll de senaste åren när det gäller intaget av alkohol.

– Drickandet har tyvärr eskalerat. När jag började åka kände man lite glögglukt här och där men nu har det urartat och är ibland rent fylleri vilket är tråkigt för sporten. Det är också en säkerhetsfråga, många står nära banan och det är mer fråga om och inte när någon i publiken blir allvarligt skadad. Alkohol och att stå för nära är en dålig kombination. Jag ser gärna att publiken hejar, tar en glögg och är lite glada i hatten men jag hoppas att de också vill hjälpa oss att genomföra tävlingen på ett bra sätt.

Vem ser du som favorit att ta hem det?

– På papperet är det Albin Elowson. Sedan finns det några utmanare som jag ser det. Lucas Vågberg från Göta är otroligt duktig. Marcus Adielsson har varit skadad men brukar alltid köra bra. Martin Larsson är en erkänt duktig kåsare som inte fått till det fullt ut än så länge men det känns om att han är taggad. Sen måste jag också framhäva min svärson, William Berg från Eksjö. En junior som går från klarhet till klarhet.

"Han är taggad till tusen"

I Vimmerby MS lyfter han fram trion Oscar Blom, Robin Stjernström och Dennis Rotebäck.

– Oscar har haft mycket stolpe-ut tidigare men har gjort fina SM-resultat i år. Han är taggad till tusen och värd att höja en flagga för. Robin slutade fyra i SM 1-klassen och för Dennis är det julafton med Novemberkåsan.