KÅSAN ÄR IGÅNG – HÄR ÄR HEMMAFÖRARNA SOM KÖR KLASSIKERN

Novemberkåsan är nu igång i skogarna runt Vimmerby. Så här såg det ut när Niklas Persson rullade upp på målrampen som vinnare vid tävlingen i Vimmerby 2023. Arkivfoto: Linus Johansson
I seniorklassen väntas Oscar Blom, Dennis Rotebäck och Robin Stjernström göra upp om vem som ska bli bästa Vimmerby MS-förare i Novemberkåsan. Eller kan kämpen Daniel Jönsson blanda sig i den striden? Många lär också hålla en extra tumme för Calle Bjerkert, men inte ska väl 50-åringen kunna blanda sig i den striden, eller?
”Gäller att mata på”
Kvällen innan tävlingen var Dennis Rotebäck laddad för att göra en stark insats.
– Det känns bra. Det gäller att vakna på rätt sida imorgon (läs: idag) och sen mata på hela dagen och natten. Målsättningen i grunden är att ta min femte raka målgång. Målet resultatmässigt behåller jag för mig själv, säger Dennis Rotebäck.
Blir det du, Oscar Blom eller Robin Stjernström som kör in som bästa hemmaförare?
– Det får vi se på söndagsmorgonen, skrattar Rotebäck.
Debutanter
I damklassen gör hemmaföraren Ellen Adin från Södra Vi sin första start i Novemberkåsan. Detsamma gäller för Axel Svensson i juniorklassen.
Hemmaförare i seniorklassen:
10) Niklas Fransson
12) William Andersson
13) Daniel Jönsson
23) Dennis Rotebäck
25) David Beijer (Djursdala SK)
34) Robin Stjernström
38) Oscar Blom
58) Carl Johan Bjerkert
74) Peter Svensson
81) Robert Alm
82) Viktor Hilén
114) Viktor Martinsson
160) Johan Myrén
Hemmaförare i damklassen:
1) Ellen Adin
Värt att notera är att Nikki Stigsson, som tidigare bott i Vimmerby och tävlat för Vimmerby MS, nu kör för SMK Motala och har startnummer 5.
Hemmaförare i juniorklassen:
17) Sven Höglander
57) Axel Svensson
147) Arvid Karlsson