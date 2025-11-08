KÅSAN ÄR IGÅNG – HÄR ÄR HEMMAFÖRARNA SOM KÖR KLASSIKERN

Novemberkåsan är nu igång i skogarna runt Vimmerby. Så här såg det ut när Niklas Persson rullade upp på målrampen som vinnare vid tävlingen i Vimmerby 2023. Arkivfoto: Linus Johansson

Klassiska endurotävlingen Novemberkåsan är igång i Vimmerbyskogarna. Tiotusentals åskådare väntas följa tävlingen. Av 173 anmälda är 17 hemmaförare och de lär behöva ett rejält stöd under dagen och inte minst natten för att klara den minst sagt tuffa utmaningen.

I seniorklassen väntas Oscar Blom, Dennis Rotebäck och Robin Stjernström göra upp om vem som ska bli bästa Vimmerby MS-förare i Novemberkåsan. Eller kan kämpen Daniel Jönsson blanda sig i den striden? Många lär också hålla en extra tumme för Calle Bjerkert, men inte ska väl 50-åringen kunna blanda sig i den striden, eller?

”Gäller att mata på”

Kvällen innan tävlingen var Dennis Rotebäck laddad för att göra en stark insats.

– Det känns bra. Det gäller att vakna på rätt sida imorgon (läs: idag) och sen mata på hela dagen och natten. Målsättningen i grunden är att ta min femte raka målgång. Målet resultatmässigt behåller jag för mig själv, säger Dennis Rotebäck.

Blir det du, Oscar Blom eller Robin Stjernström som kör in som bästa hemmaförare?

– Det får vi se på söndagsmorgonen, skrattar Rotebäck.

Debutanter

I damklassen gör hemmaföraren Ellen Adin från Södra Vi sin första start i Novemberkåsan. Detsamma gäller för Axel Svensson i juniorklassen.

Hemmaförare i seniorklassen:

10) Niklas Fransson

12) William Andersson

13) Daniel Jönsson

23) Dennis Rotebäck

25) David Beijer (Djursdala SK)

34) Robin Stjernström

38) Oscar Blom

58) Carl Johan Bjerkert

74) Peter Svensson

81) Robert Alm

82) Viktor Hilén

114) Viktor Martinsson

160) Johan Myrén

Hemmaförare i damklassen:

1) Ellen Adin

Värt att notera är att Nikki Stigsson, som tidigare bott i Vimmerby och tävlat för Vimmerby MS, nu kör för SMK Motala och har startnummer 5.

Hemmaförare i juniorklassen:

17) Sven Höglander

57) Axel Svensson

147) Arvid Karlsson