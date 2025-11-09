Junioren skrällde och blev tvåa: ”Skönt att det är över”

Junioren Albin Berglund skrällde rejält när han körde in som totaltvåa i Novemberkåsan i Vimmerby. – Det känns bra, men det är skönt att det är över, sa den 19-årige skrälltvåan bara minuter efter att han nått målrampen på söndagsmorgonen.

Att junioren Albin Berglund är en stor talang som har farten i sig är ingen hemlighet. Att han var den enda som skulle kunna utmana Albin Elowson i toppen av Novemberkåsan kan däremot inte ses som något annat än en rejäl skräll.

Till slut var Hudiksvallsåkaren knappt 16 minuter bakom Elowson. Han var sedan ytterligare 15 minuter före trean Martin Larsson.

Det var en minst sagt fåordig Albin Berglund som intervjuades på målrampen vid Astrid Lindgrens Värld. Därefter utvecklade han svaren för Dagens Vimmerby.

– Alltså jag hade inte så mycket tankar inför tävlingen mer än att jag hade ställt in mig på att det skulle bli jäkligt jobbigt, säger Albin Berglund.

Hade du en tanke på att kunna vara med i den absoluta toppen?

– Nej, mitt enda mål var att komma i mål. Det här var min första kåsa och jag kunde inte ha något högre mål än så.

Hur är känslan just nu?

– Mest bara att det är skönt att det är över.

Firade med att sova

Albin Berglund tycker inte att det var värre än han hade föreställt sig att genomföra Novemberkåsan.

– Näe. Jag hade faktiskt ställt in mig på att det skulle bli värre. Det var mer längden på tävlingen som var jobbig.

Hur rankar du den här framgången?

– Jo men det skulle jag säga att det är något av det bättre jag har gjort.

Hur ska du fira?

– Jag vet faktiskt inte. Sova, tror jag, skrattar Albin Berglund.