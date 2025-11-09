HAN BLEV BÄSTA HEMMAFÖRARE – DE TOG SIG I MÅL

Dennis Rotebäck var en av fem hemmaförare som tog sig i mål i Novemberkåsan. Foto: Stefan Härnström

17 hemmaförare kom till start i Novemberkåsan. Bara fem av dem tog sig i mål. Bäst gick det för en starkt körande Robin Stjernström som slutade på en tolfteplats totalt i tävlingen.

En efter en föll hemmaförarna ifrån av olika anledningar. Några lyckades dock ta sig i mål i den rekordlånga Novemberkåsan i Vimmerby. Allra bäst gick det alltså för Robin Stjernström, som slutade tolva totalt, drygt en och en halv timme bakom segrande Albin Elowson. Stjernström blev dessutom tvåa i seniorklassen bakom Fredrik Brandt.

Dennis Rotebäck blev näst bäst bland Vimmerbyåkarna med en total 17:e plats. David Beijer, Djursdala SK, gjorde också han en mycket fin insats med sin 23:e-plats.

Målgångar blev det också för VMS-duon Daniel Jönsson (plats 54) och Viktor Martinsson (plats 56).