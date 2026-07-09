Kanondebuten – Ludvig vann premiärheatet som senior

Vimmerby MS-föraren Ludvig Fransson kör sitt första år som senior och delade sina tankar med Dagens Vimmerby inför torsdagens kval. En klasspremiär i Semesterracet och i kamp med en startlista packad med vassa konkurrenter.

- Jag tror det blir jättetufft. Jag känner mig inte helt hundra med bilen heller så jag har inte provkört någonting. Det kommer bli jättesvårt. Men vi ska försöka.

Målsättningen då?

- Målsättningen är att komma vidare, självklart. Det vore en besvikelse om man inte kommer vidare. Det är tuffaste dagen på hela veckan. Det var väl en liten miss från mig kanske. Äh, det är bara att köra så gott det går.

Sju pinnar i klasspremiären

Premiären gick alldeles utmärkt för Ludvig. Han vann första heatet hårt ansatt av Victor Skoog från SMK Eda. Det var en tuff uppgift att hålla Skoog bakom sig och Ludvig var inte nöjd med sin svarta Volkswagen.

Du visade var skåpet skulle stå?

- Nja, inte riktigt men det var bra poäng.

Hur kändes bilen på banan?

- Jag är inte helt nöjd. Kanske bara jag som är känslig men jag tycker den beter sig konstigt. Svårt att förklara kanske men den vill överstyra samtidigt som den understyr. Inget fäste bak... lite svårkört.

Ni fixar med det nu?

- Ja, vi ska väl göra det vi kan.