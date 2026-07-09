Inga optimala förberedelser: "Vi tuffar på och får göra så gott vi kan"

Jonas Berneros från Silverdalens MSK brukar finnas med när det körs Semesterrace. Det gör han även i år med en Saab 900 som han beskriver som någon form av "hopplockad". Hans egen målsättning är inte skyhög.

– Näe, det är väl att man hoppas att bilen funkar och går så man kommer runt och får slåss om det. Det är alltid tufft här inne. Jag har varit med några år så jag vet ju vad som krävs.

Jonas säger att det mesta hänger på bilen och det har varit mycket fram och tillbaka med den.

– Det har varit olika bilar inför Semesterracet men vi fick gå på plan C tror jag med olika motoralternativ och karosser. Jag tror vi har hittat rätt nu.

Är det ett sent "ihop-plock"?

– Nja, det är ett sent köp också. Jag vet inte var jag köpte karossen på bud. Så har vi plockat ihop lite olika grejer. Tanken var att köra med en annan bil men det vart den här istället.

Jonas Berneros inledde kvaldagen med en trepoängare i sitt första heat.

Vad säger du om kvalmotståndet?

– Det är tufft idag. Riktigt tufft och det är det på Semesterracet. Vi tuffar på så får vi göra så gott vi kan.