LISTA: Här är lokala enduroförarnas resultat i Stångebroslaget

Robin Stjernström från Vimmerby MS slutade trea i seniorklassen på Stångebroslaget. Foto: Ossian Mathiasson

Den klassiska endurotävlingen Stångebroslaget lockade i sedvanlig ordning tusentals utövare. Många lokala enduroförare fanns på plats och presterade bra i hård konkurrens och olika väder.

Årets upplaga av Stångebroslaget arrangerades utanför Ljungsbro under tre vädervarierande dagar i helgen.

Lokala enduroförare från Vimmerby MS, Målilla MK och Westerviks MSK deltog och gjorde bra ifrån sig.

FMCK Skövde-föraren Albin Elowsson tog hand om segern i elitklassen på sluttiden 2:21:36,89. Hemmahoppet Casper Lindholm från Linköpings MS slutade tvåa och Lucas Bergström från Solshesters MCK trea.

Här nedan följer resultat för förare med lokalt intresse:

Senior: 3) Robin Stjernström, Vimmerby MS (VMS), 2:39:21,03, 6) Martin Tildemyr, VMS, 2:42:27,14.

Junior: 23) Linus Lod, VMS, 2:54:27,02.

Motion 15–29 år: 4) Rasmus Sandsborg, VMS, 2:20:47,32, 11) Charlie Blom, VMS, 2:31:30,39, 13) Markus Stjernström, VMS, 2:33:06,76, 35) Herman Karlsson, Westerviks MSK (WMSK), 2:04:10,20, 43) Malte Karlsson, VMS, 2:07:04,70, 58) Fabian Ahnstedt, VMS, 2:13:38,53, 76) Albin Adolfsson, Djursdala SK (DSK) 2:20:37,17, 89) Niklas Hillström, VMS, 2:26:20,58, 126) Pontus Eriksson, DSK, 1:31:22,02, 136) Linus Nilsson, VMS, 1:53:08,92, 158) Alexander Esping, VMS, 3:03:19,05, 164) Joacim Gustavsson, VMS, 1:03:45,38, 171) Anton Holmberg, VMS, 2:01:26,01.

Motion 30–39 år: 31) Christan Rosendahl, VMS, 2:25:47,76, 40) Philip Esping, VMS, 2:30:57,36, 79) Jimmy Florin, VMS, 2:51:51,86, 82) Johan Frejd, VMS, 2:52:57,83, 94) Oscar Sandell, WMSK, 1:58:27,80, 100) Markus Larsson, Målilla MK (MMK), 2:00:26,17, 102) Jesper Johansson, MMK, 2:01:06,14, 107) Joakim Persson, VMS, 2:03:27,31, 114) Albin Sandell, WMSK, 2:07:02,46, 115) Rasmus Johansson, VMS, 2:07:05,10, 128) Mikael Eriksson, WMSK, 2:13:34,45, 144) Anders Johansson, VMS, 2:23:38,63, 146) Daniel Gustafsson, WMSK, 2:26:02,41, 152) Erik Henningsson, WMSK, 2:31:49,46, 154) Johan Svensson, WMSK, 2:36:29,38, 156) Markus Sjöstrand, WMSK, 2:37:51,41, 174) Emil Esping, VMS, 1:12:55,82, 182) Rasmus Höglund, VMS, 1:31:19,84.

Motion 40-49 år: 2) Viktor Hilén, VMS, 2:28:38,85, 4) Niklas Fransson, VMS, 2:28:45,04, 18) Viktor Martinsson, VMS, 2:43:38,46, 40) Christian Petersson, VMS, 1:57:02,54, 45) Robert Alm, VMS, 2:02:06,06, 57) Mattias Larsson, WMSK, 2:13:09,58, 95) Tom Nilsson, VMS, 2:43:58,17, 102) Björn Rosenblad, WMSK, 2:54:09,96, 112) Andreas Dahlberg, VMS, 0:56:15,75, 117) Lukas Jälmestedt, VMS, 1:05:21,54, 156) Christoffer Henningsson, WMSK, 1:54:54,91.

Motion 50–59 år: 18) Fredrik Karlsson, WMSK, 2:36:34,39, 47) Joakim Karlsson, VMS, 3:10:51,16, 62) Magnus Holm, VMS, 1:55:54,85, 79) Conny Stjernström, VMS, 2:01:43,44, 96) Peter Svensson, VMS, 2:13:18,31, 116) Johan Myrén, VMS, 2:28:53,46, 157) Ulrik Nors, VMS, 3:05:12,21, 162) Hans Ekström, WMSK, 3:09:38,20, 230) Daniel Hjalmarsson, WMSK, 1:53:17,08.

Motion 60 år: 5) Kai Karlsson, WMSK, 3:06:34,53, 15) Roger Ottosson, VMS, 2:12:32,62, 54) Håkan Nilsson, VMS, 1:40:05,50, 55) Marcus Persson, VMS, 1:14:13,12, 58) Ulf Svensson, VMS, 1:41:25,07.

Motion Dam 30 år: 19) Daniella Johansson, VMS, 1:52:44,30.

Veteran 1974-1985: 3) Didrik Gustafsson, VMS, 50:37,44.

Veteran EVO: 4) Christian Petersson, VMS, 1:19:14,23.

Veteran Super EVO: 7) Benny Svensson, VMS, 1.13:20,33.

EL MC: 14) Martin Linderson, WMSK, 1:05:09,96

Ungdom E0: 3) Elis Blom, VMS, 2:20:54,02, 14) Olle Petersson, WMSK, 2:19:37,17, 17) Marvin Hilén, VMS, 2:24:11,14, 41) Whidar Jönsson, VMS, 1:51:20,76, 47) Wille Waldenstål, WMSK, 2:43:29,31, 48) Jim Gustafsson, WMSK, 2:53:24,60

Ungdom E1: 3) Charlie Blom , VMS, 2:06:15,44, 17) Casper Lundberg, VMS, 2:10:57,35, 19) Leon Norberg Kovacic, WMSK, 2:27:32,08, 28) Billy Bolmelid, WMSK, 2:09:52,05, 33) David Rosendahl, VMS, 2:28:14,26.

Ungdom Tjej: 3) Edalia Jönsson, VMS, 1:56:20,37.

Guldhjälm 85 cc: 12) Marvin Hager, VMS, 48:33,72 (fem varv), 32) Leon Gustafsson, WMSK, 44:29,47 (fyra varv), 41) Harry Florin, VMS, 49:41,04

Guldhjälm 65 cc: 11) Alexander Rosendahl, VMS, 44:04,05 (fyra varv), 23) Melker Cederstrand, VMS, 49:05,09, 29) Malte Frejd, VMS, 40:54,38 (tre varv), 30) Harry Sandsborg, VMS, 41:33,26, 38) Elise Norberg Kovacic, WMSK, 48:47,58, 42) Meya Karlsson, VMS, 63:41:40, 44) Amme-Li Jönsson, VMS, 28:59,73 (ett varv)

Guldhjälm 50 cc: Malte Persson, VMS, Alva Jälmestedt, VMS, Gillis Axelsson, VMS, Lowis Karlsson, VMS, Astrid Sleman, VMS, Tore Florin, VMS.

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