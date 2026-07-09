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Emelie Sandström

Emelie Sandström, Målilla MK BK, delar bil med VMS-junioren Ängla Gren. Foto: Stefan Härnström

Emelie Sandström kvalar i oprövad bil: "Aldrig provat den"

MOTOR 09 juli 2026 11.50

Emelie Sandström är en av tre damer från Målilla MK BK som finns på plats i Gnagaredalen på torsdagen. Tillsammans med Mariah Blixth och Malin Blixth Johansson är förhoppningen att ta sig vidare till lördagen, och det i en Volvo 850 hon aldrig kört med.

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– Jag har hårt motstånd det vet jag, men man kan inte annat göra än att köra det bästa man kan. Jag hoppas att jag kommer långt på det.

Du delar bil med Ängla Gren, vad tycker du om den?

– Det stämmer. Jag har ju aldrig provat den här. Det hade inte hon heller så att det blir samma koncept men ett nytt ändå, kan man säga. Så vi får se... jag har ingen aning om hur den här bilen funkar eller något.

Brukar du köra framhjulsdrivet?

– Ja, mestadels men jag kör även bakhjulsdrivet också. Det blir mest framhjulsdrivet.

Förhållandena idag är soligt och torrt, vad tror du om det?

– Vädret är kalas. Så att vi får hoppas att det håller sig såhär. Det är bra underlag - det är torrt och varmt. Däcken blir slicks.

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