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  • Johan Karlsson Vimmerby MS

    Johan Karlsson har gått vidare till finaldagen i Semesterracet Foto: Stefan Härnström

  • VMS-föraren klar för finaldagen efter dubbla heatsegrar

    Foto: Stefan Härnström

VMS-föraren klar för finaldagen efter dubbla heatsegrar

MOTOR 09 juli 2026 12.45

Vimmerby MS-föraren Johan Karlsson tog två raka heatsegrar och är nu klar för finalhelgen på lördag. Nu hinner han preparera folkan som gick bättre än förväntat.

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- Det är jävligt skönt såklart. Långt över förväntan faktiskt. Bilen är den jag hade i höstas och vann med och jag trodde väl inte att den skulle räcka till riktigt. Framför allt inte i torrt så det var nästan att jag hade hoppats på regn. Men allt annat är ju mycket roligare i torrt så jag åker gärna torrt.

Många har sagt att det är tuffaste kvaldagen, vad tycker du?

- Ja det verkar som det om man kollar lite namn och sådär.

Hur laddar du inför lördagen?

- Vi får serva över bilen tänker jag och sedan åka hem och skruva lite till Gotland. Det är ju nästa vecka, det är egentligen min höjdpunkt på året. Jag har väl aldrig riktigt satsat riktigt här. Vi får väl se.

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